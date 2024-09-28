Bursa'da 10 ayrı suçtan kaydı bulunan ve hakkında 27 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 yaşındaki firari N.O. , metruk bir binada gizlenirken yakalandı.BURSA (İGFA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Tahtakale Mahallesi'ndeki bir metruk binada şüpheli bir şahsın olduğunu fark ederek harekete geçti.

27 YAŞINDA 27 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Bina çevresini kontrol altına alan ekipler, binaya baskın düzenledi. İçeride gizlenmeye çalışan şüphelinin yapılan sorgusunda dolandırıcılık suçundan arandığı ve hakkında toplam 27 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan 27 yaşındaki N.O. olduğunu belirledi.

10 ayrı suçtan kaydı bulunan N.O. gözaltına alınarak, ifadesinin ardından cezaevine gönderildi.

YAKALANMA ANI KAMERADA

N.O.'nun yakalandığı anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı