TCDD Taşımacılık, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında 1 Eylül 2026 itibarıyla e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçeceğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - TCDD Taşımacılık'ta 1 Eylül 2026 tarihi itibariyle kâğıt fatura dönemi sona eriyor.

Faturalaşma süreçlerini tamamen elektronik ortamda yürütecek olan şirket, yeni uygulamanın, işlemleri daha hızlı, güvenli ve çevreci hale getirmesini hedeflediğini duyurdu.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, e-Belge dönüşümüyle birlikte daha az kâğıt kullanımı, daha hızlı faturalama süreci ve daha güçlü bir dijital altyapı amaçladığı kaydedildi.