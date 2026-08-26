İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı' yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Yapılan açıklamada, iddiaya konu edilen Beyciler Mahallesi 101 ada 15, 16 ve 115 numaralı parseller ile 102 ada 1 numaralı parselin orman alanı olmadığı belirtildi. Söz konusu taşınmazların, resmi kadastro kayıtlarına göre şahıslar adına kayıtlı sahipli araziler olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Milas ve Marmaris'te 2021'de meydana gelen yangınlarda zarar gören orman alanlarında ise ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları yapıldığı vurgulandı. Ayrıca Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) verilerine göre Türkiye'nin, dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkeler arasında 3'üncü, Avrupa'da ise 1'inci sırada yer aldığı hatırlatıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, arazi ve kadastro statüsü kontrol edilmeden yapılan paylaşımların kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya yönelik olduğunu belirterek, 'yanan ormanlar betona teslim edildi' iddiasının dezenformasyon ve provokasyon niteliği taşıdığını bildirdi. Söz konusu açıklamada, vatandaşlara resmi açıklama ve kaynakları esas almaları, doğrulanmamış içeriklere itibar etmemeleri çağrısında bulunuldu.