İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Elazığ'daki geçici barınma merkezinde misafir edilen Ahıska Türkü ailelerden 371'inin daha yeni yuvalarına kavuştuğunu duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Göç İdaresi Başkanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre, Elazığ'da kalıcı iskân çalışmaları kapsamında ikinci etapta yapımı tamamlanan yeni konutlar ziyaret edilerek ailelerin sevincine ortak olundu. Ziyarette, yeni evlerine kavuşan ailelere 'hayırlı olsun' dilekleri iletilirken, konutların huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

Programın en anlamlı anlarından biri ise vatandaşlık işlemleri tamamlanan Ahıska Türkü soydaşlara T.C. Kimlik Kartlarının takdim edilmesi oldu. Kimlik kartları; Göç İdaresi Başkanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yabancılar Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından ailelere verildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Göç İdaresi Başkanlığı'nın paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, 'Hayırlı olsun. Geçici barınma merkezimizde misafir ettiğimiz Ahıska Türkü ailelerimizden 371'inin daha yuvalarına kavuşmalarına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını da teslim ettiğimiz soydaşlarımıza, yeni yuvalarında huzurlu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Hayırlı Olsun



Geçici barınma merkezimizde misafir ettiğimiz Ahıska Türkü ailelerimizden 371'inin daha yuvalarına kavuşmalarına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını da teslim ettiğimiz soydaşlarımıza, yeni yuvalarında huzurlu bir hayat: https://t.co/cgR0l930N2 — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) August 26, 2026