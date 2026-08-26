Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge' hedefinin altını çizerken, Türkiye'nin güçlü ve birlik içinde olması gerektiğini vurguladı.

BİTLİS (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 955'inci Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programında yaptığı konuşmada Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısındaki politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın zorluğuna dikkat çeken Erdoğan, ülkenin güçlü ve birlik içinde olmaktan başka seçeneğinin olmadığını belirtti. Erdoğan, savunmadan diplomasiye, eğitimden ekonomiye kadar yürütülen çalışmaların hedefinin 'müessir ve müreffeh bir Türkiye' inşa etmek olduğunu söyledi.

'ATIMIZIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK'

Konuşmasında Türk tarihindeki bir geleneğe atıfta bulunan Erdoğan, sefere çıkarken atın kuyruğunun bağlanmasının geri dönüşü olmayan bir kararlılığı simgelediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek' ve 'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge' hedeflerine ulaşmak için aynı kararlılıkla yola devam ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün sona erdirilmesiyle bölgenin yeniden barış ve esenlik yurdu haline getirilmesini hedeflediklerini belirterek, 'Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık' dedi.

'TARİH YENİDEN YAZILIYOR'

Bölgede önemli gelişmeler yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor' ifadelerini kullandı. Türkiye'nin vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön verdiğini savunan Erdoğan, bu yürüyüşün artık engellenemeyeceğini söyledi. Tahrik ve tuzaklarla Türkiye'nin hedeflerinden vazgeçirilemeyeceğini belirten Erdoğan, 'Ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim, sabır ve kararlılıkla yoluna devam edeceğini vurguladı.