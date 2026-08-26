Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side'de yürütülen kazılarda tarihin önemli yapılarından biri olan Herakles Kapısı'nın ortaya çıkarıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaklaşık 390 metre uzunluğundaki B Caddesi'nde tamamlanan kazı çalışmalarının, Side'nin Roma döneminden Geç Antik Çağ'a uzanan tarihsel dönüşümüne ışık tuttuğunu belirtti.

Caddenin anıtsal girişlerinden biri olan Herakles Kapısı'nın Herakles'in On İki İşi'ni betimleyen kabartmaları ile dikkat çektiğini ifade eden Bakan Ersoy, kapı üzerindeki kasetlerde ise Athena, Zeus, Artemis, Hygeia ve Tykhe tasvirlerinin yer aldığı ifade edildi. MS 3. yüzyılın başlarına tarihlenen bu kabartmaların, Geç Antik Çağ'da kapının yapımında yeniden kullanıldığının anlaşıldığını belirten Bakan Ersoy, MS 5. yüzyılda Piskoposluk Sarayı kompleksiyle birlikte yeniden düzenlenen güzergâhın, Doğu Kapısı'ndan kente girenleri karşılayan anıtsal bir kent aksına dönüştüğünü vurguladı.

Bakan Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında Side'nin çok katmanlı tarihini ortaya çıkarmaya, korumaya ve geleceğe taşımaya devam ettiklerini belirterek, çalışmalarda emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile kazı heyetine teşekkür etti.