Sıfır Atık Projesi, pilot ilçe seçilen Ankara Kızılcahamam’da başarıyla uygulanıyor. Kızılcahamam’dan görüntüler paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sıfır Atık Hareketimize pilot ilçe Kızılcahamam’da gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımız destek verdi. Şimdi pilot ilçe sayımızı 7 bölgeye yayarak Kızılcahamam gibi örnekleri daha da artıracağız” dedi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Kızılcahamam 2019 yılında sıfır atık uygulaması için pilot ilçe seçildi. İlçe genelinde geri kazanılabilir atıklar için toplama sistemi oluşturuldu ve atık getirme merkezi kuruldu. Vatandaşlar atıklarını, Sıfır Atık Bahçesi, Sıfır Atık Otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor. Her hanenin bir Sıfır Atık Toplama Kartı bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre vatandaşların kartlarına puan yükleniyor. Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

İLÇEYE SIFIR ATIK BAHÇESİ KURULDU

İlçeye kurulan Sıfır Atık Bahçesi ise 5 bölümden oluşuyor. Atıkların depolandığı ve depozito işlemlerinin uygulandığı ‘atık bölmesi’nin yanı sıra bahçede geri dönüşüm malzemeler ile öğretmen ve öğrencilerin tasarım ürünler yaptığı ‘geri dönüşüm atölyesi’ bulunuyor. Yine bahçede çocukların vakit geçirebilecekleri ‘Sıfır Atık Oyun Alanı’, takas sistemiyle kitap ve oyuncak satışlarının gerçekleştiği ‘ambalajsız atık dükkanı’ ve ‘Sıfır Atık Kafeteryası’ yer alıyor.

PİLOT İLÇELER 7 BÖLGEYE YAYILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından Kızılcahamam’dan görüntüler paylaştı. Pilot ilçe sayısının 7 bölgeye yayılacağına dikkat çeken Bakan Kurum, “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız Sıfır Atık Hareketimize pilot ilçe Kızılcahamam’da gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımız destek verdi. Şimdi pilot ilçe sayımızı 7 bölgeye yayarak Kızılcahamam gibi örnekleri daha da artıracağız” ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Uygulamaları Daire Başkanı Okan Bahrioğlu da “Pilot ilçe sayımızı arttırarak, Sıfır Atık farkındalığı ve bilincinin tüm vatandaşlarımıza yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz” dedi.

“PUANLARI MAHALLEMİZİN İHTİYAÇLARINDA DA KULLANIYORUZ”

Projeye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar bir yandan topladıkları atıkları makinelere atarak sıfır atık bilinciyle hareket ederken diğer yandan bütçelerine de katkı sağlamış oluyor. Projenin başarıyla devam ettiği Üçbaş Mahallesi'nin muhtarı Halil İzzet Ceylan, “Araç geldiğinde atıkları tartıyor. Burada tartılan atıkların depozito bedelleri Sıfır Atık Kartları’na yükleniyor. Bizim mahallemize de Sıfır Atık Kartı verdiler. Buna puanlar yükleniyor. Bu puanları mahallemizin ihtiyaçlarında kullanıyoruz. Önceden mahalle araları poşetlerden geçilmiyordu, şimdi geri dönüşümle birlikte etrafımız da temizlenmiş oldu” dedi.

“ÇÖPE DEĞİL, MAVİ KONTEYNERLERE ATIYORUZ”

Mahalle sakini Mehmet Özçelik de “Herkes alıştı, atıklarımızı çöpe değil, mavi konteynerlere atıyoruz. Hem çevremizi temiz tutuyoruz hem de atıklarımızı dönüştürüyoruz” diye konuştu.

“SIFIR ATIK BİLİNCİ OLUŞTU”

Zeki Aydın ise depozito sistemiyle hem kendi bütçelerine katkı sağlarken hem de mahallerin ihtiyaçları için bikirim sağladıklarına dikkat çekti. Aydın, “Artık Sıfır Atık bilinci oluştu. Her şeyi ayırıyoruz, çünkü bize hizmet olarak geri dönüyor” şeklinde konuştu.

“SIFIR ATIK, SIFIR KAYIP”

Bir başka mahalle sakini Nadir Çalışkan şöyle konuştu:

Evimizdeki poşetleri ikiye ayırıyoruz. Biri sıfır atık poşeti diğeri de normal atık poşeti. Bunları ayırıp sıfır atık kutusuna atıyoruz. Aynı zamanda yolda, sağda solda gördüklerimizi bile getirip, atıyoruz. Görevli arkadaşlar araçlarla geliyorlar, atıkları topluyorlar. Bu hizmetten çok memnunuz. Sıfır Atık, sıfır kayıp.

Ayşe Ünal ise sıfır atık kartlarına yüklenen puanlar ile torunları için alışveriş yaptığını söyledi.