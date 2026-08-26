Adalet Bakanlığı'nın yazısının ardından Türkiye Noterler Birliği, sahte kimlik kullanımını önlemek ve vatandaşların hak kaybını engellemek amacıyla yeni nesil T.C. Kimlik Kartı ve parmak iziyle doğrulama sisteminin ülke genelinde yaygınlaştırılacağını duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Noterlik işlemlerinde uygulanacak yeni sistemle, işlem yapan kişinin kimliği çipli T.C. Kimlik Kartı ile parmak izi birlikte doğrulanarak kontrol edilecek. Böylece yalnızca kimlik kartının gerçek olup olmadığı değil, kartı kullanan kişinin de kartın sahibi olup olmadığı da teyit edilecek.

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kapsamında çalışan çözümde, biyometrik verinin herhangi bir sunucuya gönderilmediği, kaydedilmediği veya saklanmadığı; doğrulamanın cihaz üzerinde anlık olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Bu sayede hem işlem güvenliğinin artırıldığı hem de kişisel verilerin gereğinden fazla işlenmesinin önüne geçildiği ifade edildi.

Türkiye Noterler Birliği'nin 11 Ağustos 2026 tarihli yazısıyla noterliklerde kullanımının yaygınlaştırılması gündeme gelen sistemin, İçişleri Bakanlığı EKDS Yönetmeliği kapsamında gerekli Ortak Kriterler ve TSE Uygunluk belgelerine sahip cihazlarla çalıştığı aktarıldı.

biOnay Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Ümit Yaşar Usta, biyometrik doğrulamanın noterlik işlemlerinde güvenlik açısından önemli bir katman oluşturduğunu belirterek, sahtecilik kaynaklı mağduriyetlerin önlenmesinde teknolojinin kritik rol oynadığını söyledi. Usta, aynı sistemle tapu müdürlükleri, bazı bankalar ve noterliklerde milyonlarca doğrulama yapıldığını, sahte kimlik kullanan kişilerin de bu sayede tespit edildiğini ifade etti. Yeni uygulamanın ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte noterlik işlemlerinde güvenlik seviyesinin daha da yükselmesi bekleniyor.