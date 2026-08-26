Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akıncı Gişeleri'nde Serbest Geçiş Sistemi'nin (SGS) devreye alınmasının ardından mevcut gişe adaları ve kanopilerin kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Akıncı Gişeleri'nde Serbest Geçiş Sistemi'nin (SGS) devreye alınmasının ardından mevcut gişe adaları ve kanopilerin kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Uraloğlu, çalışmalar süresince Akıncı Gişeleri'nden otoyola giriş ve çıkışların kontrollü olarak sağlandığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda Serbest Geçiş Sistemi dönüşümlerinin sürdüğünü belirterek, Akıncı Ücret Toplama İstasyonu'nda sistemin faaliyete geçtiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, 'Akıncı Ücret Toplama İstasyonu'nda serbest geçiş sistemini devreye aldık, mevcut gişe adaları ve kanopilerin kaldırılması için çalışmalarımız sürüyor. Çalışmalar süresince otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor.' ifadelerini kullandı.

35 İSTASYON SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

KGM tarafından işletilen otoyollarda toplam 106 ücret toplama istasyonu bulunduğunu belirten Uraloğlu, 'Bugüne kadar 35 ücret toplama istasyonunu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürdük. Trafik yoğunluğunun yüksek olduğu noktalara öncelik vererek sürücülerimizin daha güvenli, hızlı ve konforlu seyahat etmesini sağlıyoruz.' dedi. Bakan Uraloğlu, 2026 yılında Akıncı'nın yanı sıra Adapazarı, Sultanbeyli, Gerede ve Kandıra ücret toplama istasyonlarında da Serbest Geçiş Sistemi'nin hizmete alındığını bildirdi.

YIL SONUNA KADAR 8 İSTASYONDA DAHA SGS'YE GEÇİLECEK

Yıl sonuna kadar 8 istasyonda daha dönüşümün tamamlanacağını belirten Uraloğlu, '2026 sonuna kadar Çeşme, Kaynaşlı, İskenderun, Adana Doğu, Adana Batı, Mersin, Eminlik ve Suruç ücret toplama istasyonlarında dönüşümü tamamlayacağız. Böylece Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki Serbest Geçiş Sistemi bulunan ücret toplama istasyonu sayımızı 43'e yükselteceğiz.' diye konuştu.