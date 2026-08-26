Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş hakkında yürütülen suç örgütü soruşturması sürerken, eski Ulaştırma Bakanı ve cemaatin önceki lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüyle ilgili dosya yeniden gündeme geldi. Savcılık, feth-i kabir işleminin ardından yeni delilleri incelerken, olay günü yaşanan "4 saatlik gecikme" ve cemaat içindeki güç mücadelesine ilişkin iddialar soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor.

Soruşturma yeni bir boyuta taşındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş hakkında yürüttüğü "suç örgütü kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamalarını kapsayan soruşturma devam ederken, paralel olarak Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü de yeniden incelenmeye başladı.

Savcılık, 2016 yılında "yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması" olarak kayıtlara geçen ölümün tüm yönleriyle yeniden araştırılması için mezarın açılmasına karar verdi. Feth-i kabir işlemi sonrasında alınan numuneler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve kesin rapor bekleniyor.

"4 saat neden beklendi?" sorusu

Soruşturmanın en dikkat çekici başlıklarından biri, Denizolgun'un cansız bedeninin bulunmasının ardından yaşandığı ileri sürülen zaman kaybı oldu.

Savcılık incelemelerine göre;

Denizolgun'un ölümünden önce yaklaşık 36 saat boyunca kendisine ulaşılamadığı değerlendiriliyor.

Cansız beden bulunduğunda ilk olarak yeğeni Hilmi Tuna Kuriş ile özel doktoruna haber verildiği iddia ediliyor.

Emniyet güçlerine ise yaklaşık 4 saat sonra bilgi verildiği öne sürülüyor.

Savcılık şimdi bu gecikmenin nedenini araştırıyor.

Ağır metal ve boğulma ihtimali yeniden inceleniyor

Dosyada yeniden değerlendirilen eski adli belgeler de dikkat çekiyor.

İlk otopsi kayıtlarında ceset çürüme sıvısında baryum, arsenik, kadmiyum, nikel ve civa gibi ağır metallere rastlandığı belirtilirken, olay yeri tutanaklarında boyun bölgesindeki morarma ve ezilme izleri de yeniden incelemeye alındı. Savcılık, bu bulguların ölüm sebebiyle ilişkisini Adli Tıp'ın hazırlayacağı raporla netleştirmeyi amaçlıyor.

Denizolgun ailesinden ağır iddialar

Soruşturmayı yeni bir aşamaya taşıyan gelişmelerden biri de Denizolgun ailesinin yaptığı başvurular oldu.

Mehmet Beyazıt Denizolgun'un savcılığa sunduğu dilekçede, Alihan Kuriş'in Arif Ahmet Denizolgun hayattayken cemaat yönetimini ele geçirmek için hazırlık yaptığı, ekonomik kaynaklar üzerinde hakimiyet kurmayı hedeflediği ve çevresinde çeşitli organizasyonlar oluşturduğu iddia edildi.

Dilekçede ayrıca Kuriş'in cemaat bağlantılı projeler üzerinden ticari kazanç sağladığı yönünde de iddialar yer aldı.

Bu iddialar şu aşamada başvuru dilekçesinde yer alan iddialar niteliğinde olup, yargı tarafından kesinleşmiş bulgular olarak değerlendirilmiyor.

Kardeşinin yakalanması dosyayı büyüttü

Soruşturmanın bir başka ayağında ise Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz'ın Marmaris Bozburun'da yakalandığı açıklandı.

Savcılık, şüphelilerin yurt dışına çıkış hazırlığında olduklarını değerlendirirken, dosyada ele geçirilen para, araç kullanımı ve bağlantılar da ayrı ayrı inceleniyor.

Adli Tıp raporu kritik önem taşıyor

Şimdi gözler Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporda.

Raporun;

Ölüm nedenini,

Ağır metal bulgularının etkisini,

Boğulma ihtimalini,

Mezardan alınan örneklerin sonuçlarını ortaya koyması bekleniyor.

Bu raporun ardından savcılığın soruşturmayı genişletip genişletmeyeceği ve yeni ifadeler alınıp alınmayacağı merak konusu.

Dosyada cevabı aranan sorular

Soruşturmada şu başlıkların öne çıktığı görülüyor:

Denizolgun'a neden 36 saat ulaşılamadı?

Polis neden yaklaşık 4 saat sonra haberdar edildi?

İlk otopsi bulgularındaki ağır metaller ne anlama geliyor?

Cemaat içindeki güç mücadelesine ilişkin iddialar soruşturmaya nasıl yansıyacak?

Adli Tıp raporu ölüm nedenini değiştirecek yeni bulgular ortaya koyacak mı?

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Alihan Kuriş'e Denizolgun Soruşturması: 10 Yıllık Ölüm Dosyasında Feth-i Kabir, 4 Saatlik Gecikme ve Yeni İddialar

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