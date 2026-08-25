ANKARA – Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş davasında açıklanan kararların ardından iktidarı ve yargı sürecini hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Mahkemenin “örgüt” suçlamasını düşürmesine dikkat çeken Özel, “Dün örgüt dediler, bugün ‘örgüt yok’ deyip geçiyorlar. Bu kadar insanın hayatını karartanlar hesap vermeli” dedi.

Bağımsız Maden-İş üyesi madencilere destek ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, davanın kamuoyuna sunuluş biçimi ile mahkemenin vardığı sonuç arasında büyük bir çelişki bulunduğunu savundu.

“Örgüt Yoksa O İnsanlar Neden Aylarca Örgüt Muamelesi Gördü?”

Özgür Özel'in en dikkat çeken çıkışı, mahkemenin Aziz İhsan Aktaş hakkında “örgüt liderliği” suçundan beraat kararı vermesi üzerine oldu.

Özel, aylar boyunca kamuoyuna “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” söylemiyle sunulan dosyanın mahkeme kararıyla farklı bir noktaya geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Örgüt dediysen ispatlayacaksın. Örgüt deyip zulmediyorsan, sonra ‘pardon’ deyip kenara çekilmek yok.”

Özel'e göre davanın en büyük çelişkisi tam da burada ortaya çıktı.

Aylar boyunca belediye başkanlarının “örgüt” kapsamında tutuklu yargılandığını hatırlatan Özel, örgüt suçlamasının düşmesiyle birlikte yaşanan hak kayıplarının nasıl telafi edileceğinin açıklanması gerektiğini söyledi.

“Silivri'de Haklarından Mahrum Bırakıldılar”

Özel, örgüt suçlamasının yalnızca bir hukuki tanımlama olmadığını, tutuklu sanıkların cezaevi koşullarını da doğrudan etkilediğini savundu.

Açıklamasında Silivri Cezaevi'ni örnek gösteren Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Örgüt olduğu için yakınlarıyla görüntülü görüşemediler. Kütüphane haklarından havalandırma haklarına kadar birçok hakları kısıtlandı.”

Özel, mahkemenin örgüt suçlamasını düşürmesinin ardından bu uygulamaların sorumlularının da tartışılması gerektiğini ileri sürdü. <Cite ref=turn0search6/>

“Rıza Akpolat'ın 56 Suçlaması Düştü”

Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dosyasını da örnek göstererek davadaki ceza dağılımına tepki gösterdi.

Özel'in verdiği bilgiye göre Akpolat, yaklaşık 60 ayrı eylemle suçlandı; bunların 56'sından beraat etti.

Kalan suçlamalarda ise yüksek ceza verilmesini eleştiren Özel, bunun kamuoyunda suçluluk algısını sürdürmeye yönelik olduğunu iddia etti.

“56 suçlamada ‘pardon’ dediler. Geriye kalan birkaç dosyada üst sınırdan ceza vererek arkadaşlarımızı şeklen suçlu göstermeye çalışıyorlar.”

Bu sözler, Özel'in yargılamanın bütününe ilişkin eleştirisinin merkezini oluşturdu.

“Hani Parkelerin Altından Dolar Çıkacaktı?”

Özel'in açıklamasındaki en çarpıcı bölümlerden biri de soruşturma sürecinde kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin oldu.

İddianame öncesinde ortaya atılan bazı iddiaların mahkemede karşılık bulmadığını savunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Hani parkelerin altından dolar çıkacaktı? Hani bavul bavul para taşınıyordu? Hani yüzlerce daire verilmişti?”

Özel, soruşturmanın ilk dönemindeki iddiaların geniş biçimde gündeme taşındığını, ancak beraat kararlarının aynı ölçüde kamuoyuna yansıtılmadığını öne sürdü.

“HSK Nerede?”

Özgür Özel, açıklamasında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na da doğrudan çağrıda bulundu.

Özel, örgüt suçlamasının düşmesinin ardından soruşturmayı yürüten savcılar ve süreçte görev alan yargı mensuplarının da değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

“Bu kadar insanın hakkına girdiler. Bu insanları örgüt üyesi diye içeride tuttular. Nerede HSK?”

Özel, yargı mensuplarının terfi ettirilmesini de eleştirerek, “Bu kadar kötülük ödüllendirilmez” ifadelerini kullandı.

Mahkeme Ne Karar Vermişti?

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin açıkladığı kararda, Aziz İhsan Aktaş hakkında “örgüt kurma ve yönetme” suçundan beraat kararı verildi.

Mahkeme, Aktaş'a ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis ve 2 yıl kamu ihalelerinden yasaklama cezası verdi.

Davanın diğer sanıkları arasında yer alan bazı belediye başkanlarına ise rüşvet ve diğer suçlardan çeşitli hapis cezaları verildi; bazı sanıklar beraat ederken, bazı isimlerin tutukluluk halleri devam etti.

Tartışma Büyüyor

Aziz İhsan Aktaş davasında açıklanan kararlar, yalnızca mahkeme salonunda değil, siyaset sahnesinde de yeni bir tartışmanın kapısını araladı.

Özgür Özel'in “Örgüt dediysen ispatlayacaksın” çıkışı, davanın hukuki boyutundan çok yargılama sürecinin işleyişi ve kamuoyuna sunuluş biçimi üzerinden yeni bir siyasi polemik başlattı.

İktidar kanadından yapılacak açıklamalar ve istinaf sürecinde verilecek kararlar, önümüzdeki günlerde dosyanın siyasi tartışmasını daha da büyütecek gibi görünüyor.