Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 'Terörsüz Türkiye' hedefinden bölgesel barışa, dış politikadan medya kuruluşlarına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, 'Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler' dedi.

BİTLİS (İGFA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' hedefinin önemine dikkat çekerek, siyasi tartışmaların Türkiye'yi uzun yıllardır meşgul eden terör sorununun çözümüne yönelik çabalara gölge düşürmemesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, söz konusu sürecin yalnızca iktidar ve ittifakın meselesi olmadığını belirterek, 'Bu mesele, bir devlet meselesidir; 86 milyonun ortak meselesidir' ifadelerini kullandı. Medya kuruluşları ve gazetecilere de çağrıda bulunan Erdoğan, daha fazla reyting ve etkileşim amacıyla hayati bir konunun tartışmalı hale getirilmemesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda (#MalazgirtZaferi) bulundu:



'Türkiye Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir.



Biz, bize güvenen hiçbir dostumuzu, kardeşimizi yarı yolda bırakmayız.: pic.twitter.com/dzYU9pIAE7 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 25, 2026

'TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASINI SADECE TÜRK MİLLETİ BELİRLER'

'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' vizyonunun yanı sıra Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrarı önceleyen dış politikasının bazı çevreleri rahatsız ettiğini savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki tüm toplumlar için barış ve kalkınma istediğini belirtti. Son dönemde kendisine ve Türkiye'ye yönelik kampanyaları da değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunları bölgedeki bazı planların bozulmasının oluşturduğu tepkinin yansıması olarak nitelendirdi. 'Türkiye Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dost ve kardeş ülkeleri desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

Bölgesel barış için mücadeleden geri adım atmayacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler; milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez' dedi.

'BÖLGEMİZİN TAMAMINDA BARIŞ İSTİYORUZ'

Türkiye'nin bölge politikasının temelinde barış, adalet, istikrar ve huzurun bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gizli bir ajanda veya niyetlerinin olmadığını söyledi.

Türkiye'nin hedefinin çevresinde bir 'sulh iklimi' oluşturmak ve bölgenin her karışında adalet, güvenlik ve refahı tesis etmek olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye, Irak, Lübnan ve Filistin'in yanı sıra Körfez, Afrika, Balkanlar ve Kafkasya'ya kadar uzanan geniş coğrafyaya dikkat çekerek, Türkiye'nin bu bölgelerde tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi için çalıştığını söyledi. Erdoğan, açıklamasını Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrar hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirterek tamamladı.