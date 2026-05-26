Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle bir açıklama yaparak tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

KAYSERİ (İGFA) - Bayramların sevgi, saygı, dayanışma ve paylaşma duygularının en üst seviyeye ulaştığı müstesna günler olduğunu belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu açıklamasında şunları söyledi:

'Kurban Bayramı'na çok şükür ulaştık. Bayramlar birlik, beraberlik, bir araya gelme, küskünlerin barıştığı, büyüklerin ziyaret edildiği güzel ve önemli günler. Cenab-ı Alla hem yapmış olduğunuz ibadetinizi, kurbanınızı kabul eylesin hem de birlik, beraberlik ve huzur içerisinde ailecek nice güzel bayramlara erişmeyi nasip etsin.

Melikgazi Belediyesi olarak tam 23 noktada kurban kesimine destek veriyoruz. Aynı zamanda buraların temizliği ve ilaçlanması da yapılıyor. Mimarsinan'daki kurban satış alanımız ve kesim alanımız da büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için hazır. Allah kazasız belasız Kurban Bayramı geçirmeyi nasip etsin. Kurban ibadetlerimizin kabul olmasını diliyor; bayramın şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun.'