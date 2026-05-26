Ulaşımdan altyapıya, sosyal belediyecilikten üstyapı yatırımlarına kadar birçok alanda yoğun bir çalışma temposuyla bayrama ulaştıklarını belirten Başkan Alemdar, bayram sonrasında şehrin uzun süredir beklediği projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar hayırlı, huzurlu, keyifli bir bayram diledi. Alemdar, 'Sakarya'mız için durmadan çalışıyor, üretmeye ve şehrimizin yarınlarını inşa etmeye gayret ediyoruz. Bizim en büyük bayramımız, hemşerilerimizin huzuru, mutluluğu ve bu şehir için ortaya koyduğumuz emektir. 1 milyon kişinin hayatına dokunacak projeleri birer birer şehre kazandıracağız' dedi.

BAYRAM SONRASI KAPILARINI AÇACAK PROJELER

Başkan Alemdar Arifiye Yüzme Havuzu ile Gençlik Merkezi ile Pamukova Mekece Sosyal Tesisleri, Karapürçek Sosyal Gelişim Merkezi, Adapazarı İklim Park, Söğütlü Ritim Park, Ferizli Atatürk Parkı, Kaynarca Aziz Duran Parkı projelerinin açılışı için bayram sonrasını işaret etti.

SAKARYA'YA DEĞER KATACAK PROJELER

Ayrıca, Şehir Kütüphanesi, Bilim Merkezi, AFA Kültür Merkezi, Tarihi Uzunçarşı restorasyonu ile Mithatpaşa, Tunatan Kavşağı, TEK Kavşağı, Raylı Sistem ve kentsel dönüşüm projelerinin son durumuna ilişkin değerlendirme yapan Alemdar'ın satır başları şöyle:

'ŞEHİR KÜTÜPHANESİ, BİLİM MERKEZİ, AFA:'

'Şehrimizin dört bir yanında vatandaşlarımızın hayatına dokunacak, ulaşımı rahatlatacak, sosyal yaşamı güçlendirecek ve Sakarya'mızın geleceğine değer katacak projelerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Şehir Kütüphanesi ve Bilim Merkezi projemiz hızla yükseliyor. AKM'yi tekrardan şehrimize kazandırdık, yeni sanat döneminde hizmet vermeye başlayacak. AFA için ise ihale süreci tamamlandı, bayram sonrası ilk kazmayı vuracağız. Tarihi Uzunçarşı'mızın 3. Etap restorasyon çalışmalarının son kısmını yine bayram sonrası tamamlayacağız'

YENİ KAVŞAKLAR, KENTSEL DÖNÜŞÜM, TRAMVAY:

'Şehrimiz hayalini kurduğu tramvay hattı için bayram sonrası çalışmalar başlıyor. Tramvayla birlikte Mithatpaşa Kavşağı'nda ve geçitlerin yer alınmasıyla ilgili çalışmalarda hız kazanacak. Tunatan Kavşağı ve TEK Kavşağı içinde projelendirme çalışmalarımızı tamamladıktan sonra saha çalışmaları başlayacak. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız artık önemli bir aşamaya geçiyor. Tığcılar'da bayram sonrası riskli yapıların boşaltılması için tebligat ilanlarını asıyoruz. Taşınmalar ve riskli yapıların kaldırılması ile birlikte kentsel dönüşümü fiilen başlatacağız'

YENİ SOSYAL YAŞAM ALANLARI AÇILIYOR:

'Bayram sonrası şehrimizin yeni sosyal alanlarının açılışını da gerçekleştireceğiz. Pamukova'da Mekece Sosyal Tesisleri, Karapürçek Sosyal Gelişim Merkezi, Adapazarı'nda İklim Park, Söğütlü'de Ritim Park, Ferizli'de Atatürk Parkı, Kaynarca'da Aziz Duran Parkı'nı inşallah bayram sonrası vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Ayrıca Karapürçek Millet Bahçesi ve Taraklı'da yenileyeceğiz parklarında çalışmalarına bayram sonrası başlayacağız.'

ARİFİYE YÜZME HAVUZU VE GENÇLİK MERKEZİ

'Sakarya tarihinin en kapsamlı spor yatırımı dönemini daha da ileriye taşıyoruz. Bayram sonrası yeni futbol, basketbol ve voleybol sahalarını şehrimize kazandırmaya başlıyoruz. Arifiye Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi'ni ise bayram sonrası hizmete alıyoruz'

'ŞEHRİMİZİ GÜZEL YARINLARA ULAŞTIRACAĞIZ:'

'Tüm bu çalışmaların yanı sıra Yazlık Katlı Kavşak, alternatif duble yol çalışmalarımız, altyapı yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürecek, şehrimizin daha güzel yarınlara ulaşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'