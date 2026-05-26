Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Çanakkale'nin Lapseki ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 23 metrelik teknedeki 4 kişinin güvenli şekilde kurtarıldığını açıkladı.

ÇANAKKALE (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Lapseki Zincirbozan açıklarında makine arızası yaşayan 23 metre boyundaki bir teknenin sürüklenmeye başladığı bildirildi.

İçerisinde 4 kişinin bulunduğu tekne için bölgeye KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunun sevk edildiği belirtilen açıklamada, ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığı ifade edildi.

Arızalı teknenin emniyetle yedeklenerek Lapseki Balıkçı Barınağı'na çekildiği ve burada güvenli şekilde demirletildiği kaydedildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.