KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı müstesna günler olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: 'Rahmet, bereket ve paylaşmanın simgesi olan mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, gönüllerin birleştiği, sevgi, saygı ve hoşgörünün güç kazandığı, kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği özel zamanlardır. Kurban Bayramı da yardımlaşmanın, dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği anlamlı bir manevi iklimdir.

Bu mübarek günlerde, başta Filistin ve Gazze olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm altında yaşam mücadelesi veren tüm mazlum kardeşlerimizi dualarımızda unutmuyoruz. Temennimiz; insanlığın barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşayacağı güzel günlere en kısa zamanda ulaşmasıdır. Bayramların, kırgınlıkların sona erdiği, dostlukların güçlendiği, birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği önemli fırsatlar olduğuna inanıyoruz.

Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü duygularını hayatımızın merkezine koyduğumuz sürece geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Kayserili vatandaşlarımızın ve İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor; bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve barış getirmesini diliyorum.'