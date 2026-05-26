Bursa'nın Mudanya ilçesinde temiz hava hakkını korumak adına 5 farklı noktada hava kalitesi anlık ölçülüyor.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, ilçe genelinde hava kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin 5 farklı noktada kurulan ölçüm sistemleriyle hava kalitesi anlık olarak takip ediliyor.

Temiz havanın herkes için temel bir hak olduğunu belirten Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, elde edilen veriler doğrultusunda çevre politikalarının şekillendirildiğini söyledi.

Başkan Dalgıç, özellikle denizi ve poyrazıyla öne çıkan Mudanya'da, çevresel sürdürülebilirliğin korunması ve vatandaşların daha sağlıklı yaşam sürmesi amacıyla çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.