Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde 17 ilçede eş zamanlı bir çalışma gerçekleştirerek mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlara 20 bin adet çiçek dağıttı. Öte yandan, bayram öncesinde mezarlıklardaki bakım ve temizlik çalışmaları da titizlikle tamamlandı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde kabir ziyareti gerçekleştiren vatandaşları yalnız bırakmadı.

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı koordinesinde 17 ilçede eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara 20 bin adet çiçek ulaştırıldı. Özellikle yoğunluğun yaşandığı Kırtık ve Çatal mezarlıklarında kurulan stantlarda belediye ekipleri vatandaşları karşılayarak çiçek ve Yasin-i Şerif takdim etti. Gün boyunca devam eden çalışmalarda, vatandaşlara yönlendirme ve destek hizmeti de sağlandı. Etkinliğe Mezarlıklar Dairesi Başkanı Yaşar Selcan, Defin Hizmetleri Şube Müdürü Lütfiye Topluca, Mezarlık Bakım Onarım Şube Müdürü Fatih Uzun ile İhale ve İdari İşler Şube Müdürü Öznur İşnel de katılarak sahada vatandaşlarla bir araya geldi.

17 İLÇEDE EŞ ZAMANLI HİZMET

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği bu anlamlı uygulama, yalnızca merkez ilçelerde değil, 17 ilçenin tamamındaki merkez mezarlıklarında ve büyük mahallelerde hayata geçirildi. Mezarlık girişlerinde oluşturulan hizmet noktalarında, belediye personeli tarafından vatandaşlara düzenli bir şekilde dağıtım yapıldı. Bayram öncesinde mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamlayan ekipler, alanları ziyarete hazır hale getirdi. Çevre düzenlemelerinin de yapıldığı çalışmalarla, vatandaşların ziyaretlerini daha huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirmesi amaçlandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bayramların birlik, beraberlik ve manevi duyguların yoğun şekilde yaşandığı özel günler olduğunu belirterek, 'Kurban Bayramı arifesinde yakınlarının kabirlerini ziyaret eden hemşerilerimizin yanında olmak istedik. 17 ilçemizde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz çalışma ile vatandaşlarımıza çiçek takdiminde bulunduk. Bayram öncesinde mezarlıklarımızın bakım ve temizlik çalışmalarını da tamamlayarak, vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda ziyaretlerini gerçekleştirmesini sağladık. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.