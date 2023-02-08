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Türkiye'de depreme karşı en güvenilir şehirler... Jeofizikci Prof. Ercan tek tek sıraladı
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye’nin deprem bakımından en güvenli kentlerini açıkladı.
YAŞAM 08.02.2023, 10:02 08.02.2023, 11:07 Murat Aydın
Türkiye'de deprem felaketinde yaşananlar gündemde tartışılırken, Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye’nin deprem bakımından en güvenli kentlerini açıkladı.
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş’da meydana gelen çifte depremin ardından sosyal medya hesabından Türkiye'nin deprem bakımından en güvenli kentlerini açıkladı.
Ahmet Ercan sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
"Deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illeri: Konya, Karaman, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Yozgat, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Ardahan, Mersin, Antalya’dır.
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