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Fatih Aydemir'den Yeni Yıl Kutlama Mesajı

Ak Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, 2022 yeni yıl mesajında "Milletimize hizmet yolunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da nice başarılara hep birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

YAŞAM 31.12.2021, 12:08 Murat Aydın
Fatih Aydemir'den Yeni Yıl Kutlama Mesajı

Ak Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, 2021 yılında yapılan hizmetlerden bahsederek  yayınladığı 2022 yeni yıl mesajında "Milletimize hizmet yolunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da nice başarılara hep birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi. "2022 yılının, hedeflerimize giden yolda ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, birlik ve beraberliğin hakim olduğu, hayırlı ve bereketli bir yıl olması" dileğinde bulunan Fatih Aydemir'in Yeni yıl Mesajı şöyle: 

- 2021 yılını geride bırakırken, yepyeni umutlar ve beklentilerle 2022 yılını karşılıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye olarak, 2021 yılı içerisinde sağlıkta, güvenlikte, enerjide, teknolojide, yerli ve milli sanayide attığımız dev adımlarla hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam ettik. Ülkemizin maruz kaldığı ekonomik saldırılara boyun eğmeyerek, aldığımız tedbirlerle ekonomide yatırım, üretim ve ticaret eksenli bir büyüme gerçekleştirdik. Yurt içinde ve yurt dışında açılışını yaptığımız tesisler ve ülkemize kazandırdığımız yüzlerce eserle aziz milletimizin geleceği, dünya mazlumlarının umudu olma misyonumuzu sürdürdük.

İlçemiz Gaziosmanpaşa’da da hep birlikte dolu dolu bir yılı daha geride bıraktık. Gaziosmanpaşa Belediyemiz kentsel dönüşüm çalışmalarına 2021 yılında daha da hız vererek, bugüne kadar toplamda 4.658 ailemizi güvenli, konforlu, sosyal donatılara ve yeşil alanlara sahip evlerine kavuşturmuş oldu. Yine eğitimde, sanatta, sosyal ve kültürel yaşamda ve kamusal alanda hayata geçirdiğimiz onlarca eser Gaziosmanpaşa’nın çehresini değiştirirken, ilçemizde yaşam standartlarının da yükselmesine vesile oldu.

Milletimize hizmet yolunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da nice başarılara hep birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

2022 yılının, hedeflerimize giden yolda ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, birlik ve beraberliğin hakim olduğu, hayırlı ve bereketli bir yıl olması dileğiyle siz kıymetli Gaziosmanpaşalıların yeni yılını kutluyorum.

#FatihAydemir #yeniyıl #2022 #akparti #gaziosmanpaşa
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