4 büyükşehir için beklenen tehlike havadan geliyor!

Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve yağışların az olması nedeniyle tüm yurtta kuraklık tehdidi baş gösterdi. Bu nedenle herkes "Kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Hava sıcaklıkları bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu nedenle barajlardaki su seviyesinin her geçen gün biraz daha azaldığına ilişkin uyarılar artarken yağışların ne zaman olacağı da merak ediliyor.

Uzmanlar, kuraklık tehdidine karşı uyarılar yaparken beklenen yağışlara ilişkin açıklamalarda da bulunuyor.

Son olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt YouTube kanalından paylaştığı videoda, mart ayına ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı ve uyarılarda bulundu.

Dr. Okan Bozyurt'un hava durumu ile ilgili yaptığı açıklamalarından satır başları:

'TÜRKİYE'NİN YÜZDE 90'LIK KISMI KURAKLIĞIN PENÇESİNE DÜŞTÜ'

"Bu sene gerçekten afetler yılı deyim yerindeyse. Çünkü depremler zaten keza, zaten deprem herkesin içini yaraladı, hepimizin için yaktı kavurdu adeta. Ama aslında depremlerle uğraşırken bir önemli kavramı daha unuttuğumuzu düşünüyorum ben; kuraklık kavramı.

Son haritalara baktığımız zaman gerçekten kuraklığın çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz. Özellikle son 3 aylık kuraklık haritasına baktığımızda, Türkiye’nin hemen hemen yüzde 90’lık kısmının ciddi anlamda bir kuraklığın pençesine düştüğünü görüyoruz.

Bu şu anda böyle. Eğer bu önümüzdeki günlerde de böyle sürecek olursa o zaman işte ciddi anlamda bizi çok sıkıntılı yaz aylarının beklediğini söylemeden geçemeyeceğim.

KURAKLIK NE OLACAK? NASIL BİR MART AYI OLACAK?

Verilere baktığımız zaman, artık soğukları ve kar yağışını bir tarafa koyalım. En azından artık yağış olsun yeter psikolojik moduna geldik. Resmen yağış olsun yeter diyoruz. Neyse ki elimizdeki veriler birazcık sevindirici gibi görünüyor şu anda, verilere baktığımız zaman.

Evet, yağışlar gelecek gibi. Mart ayının ilk haftasından itibaren yağışlı hava kütleleri adeta ülkemize akın edecek. Özellikle yurdun batı ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde yağışlar bekleniyor.

Özellikle marmara bölgesi ve marmaranın batısı ağırlıklı olmak üzere ve ege bölgesi, iç egenin bir kısmı ve doğu anadolunun özellikle kuzeydoğu kısımlarında mevsim normallerinin üzerinde yağışlar bekleniyor.

Diğer kısımlardaysa mevsim normalleri civarında yağışlar bekleniyor fakat hava sıcaklıklarına baktığımız zaman mevsim normallerinin bir hayli üzerinde bekliyoruz.

HİÇ SOĞUK HAVA KÜTLESİ GELMEYECEK Mİ YURDA?

Mart ayının 7’sinden sonra, yaklaşık 8’i, 9’u ya da 10’u gibi bir soğuk hava kütlesinin ülkemize giriş yapmasını bekliyoruz. Yurdun kuzeybatısından itibaren yani balkanlar üzerinden bir soğuk hava kütlesi bekliyoruz, eğer şartlar değişmezse tabii.

Mart’ın 10’una kadar da olsa yine yağışlar devam edecek, yağışlar etkili olacak. Özellikle yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde yağışlar yağmur şeklinde görülecek. Yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceğini tahmin ediyoruz.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Martın 10’undan itibaren gelecek olan hava kütlesinde, hava sıcaklığının düşüşüne bağlı olarak yurdun kuzeyinden başlayarak özellikle marmaranın yüksek kesimleri, batı ve orta karadenizin iç kesimleri, kuzey iç ege ve göllerin bölgesinde, iç anadoluda ve doğu anadoluda pek çok merkezimizde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının beklendiğini şimdiden söyleyebiliriz. Tabii ki bir değişiklik olmazsa

'HARİTALAR TARIMSAL KURAKLIĞA ÇOK YAKIN BİR SINIRDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR'

Haritalar bize tarımsal kuraklığa çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor. Barajlarda su seviyesi giderek azalmaya başladı. Keza Şubat’ın ilk haftası birazcık kar yağışları bizi biraz sevindirdi deyim yerindeyse ama maalesef şubatın ilk haftasındaki kar yağışları çok yeterli olmadı çünkü arkası gelmedi.

Şubatın ikinci yarısından itibaren hava sıcaklıkları yeniden yükselmeye başladı ve pek çok merkezimizde mevsim normallerinin bir hayli üzerinde seyretti.

Dolayısıyla hem buharlaşma şartları hem de yağışın olmaması bu gelen su miktarının tekrar geri kaybolmasına yol açtı.

'KIYISINDAN DÖNMÜŞ OLACAĞIZ'

Tek umudumuz marttaki yağışlar ve tabii arkasından gelecek nisan ve mayıs yağışları. Ama eğer mart, nisan, mayıs da bizim beklentilerimizin altında olursa artık, şu anda hidrolojik kuraklığı geçtik, az önce tarımsal kuraklık sınırındayız dedim, ve tarımsal kuraklığın tamamıyla içine girmiş olacağız.

Dolayısıyla bizi çok sıkıntılı yaz günlerinin beklediğini belirtmeden geçemeyeceğim. Ama mart ayı bizim beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşirse ve arkasından nisan ve mayıs aylarında da yağışlar yine mevsim normalleri civarında veya üzerinde gerçekleşirse o zaman tarımsal kuraklığın kıyısından dönmüş olacağız diye düşünüyorum.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE BURSA'DA...Burada tek korkumuz tarımsal kuraklık değil, aynı zamanda barajlardaki bir hayli azalmış su miktarı olarak da söyleyebilirim. Çünkü barajlar da artık alarm vermeye başladı.