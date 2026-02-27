Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 81 ilin Cumhuriyet başsavcılıklarına özel genelge gönderildi. En az 6 ayda bir koordinasyon toplantısı yapılacak, ilk toplantılar bir ay içinde tamamlanacak.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında 81 ilin Cumhuriyet başsavcılığına özel genelge gönderildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, 'Yasa dışı bahis, sanal kumar konusunda mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bu toplumda kanayan bir yara. Bizim bataklığı kurutmamız lazım.' ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILARA KOORDİNASYON TALİMATI

Genelgeyle, Cumhuriyet başsavcılarının koordinasyonunda emniyet ve jandarmanın ilgili birimleriyle değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları yapılması istendi.

Toplantılarda; yasa dışı bahis ve kumar suçlarına ilişkin soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde yaşanan uygulama sorunları, delil toplama yöntemleri ve dijital materyallerin incelenmesi, suçtan elde edilen mal varlıklarına yönelik tedbirlerin uygulanması, kurumlar arası bilgi paylaşımı ve koordinasyon mekanizmaları gibi başlıkların ele alınması talimatı verildi.

Genelgeyle kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerindeki bilgi ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi ve daha etkin bir soruşturma sürecine ulaşılması hedefleniyor.

EN AZ 6 AYDA BİR TOPLANTI

Genelgede, Yasa Dışı Bahis ve Kumar Suçlarıyla Mücadelede Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantılarının en az 6 ayda bir yapılması, ilk toplantının ise en geç bir ay içinde gerçekleştirilmesi istendi.

Ayrıca toplantı sonuçlarına ilişkin sorunlar ve çözüm önerilerini içeren bilgi notlarının Bakanlığa gönderilmesi talimatı verildi.

Söz konusu genelgenin, Cumhurbaşkanlığı tarafından 31 Ekim 2025'te açıklanan 'Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı' kapsamında gönderildiğinin altı çizildi.