Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan 12. Yargı Paketi'nin yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlayacağını belirterek, 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle reform çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda '12. Yargı Paketi' olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşmasının ardından açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Gürlek, teklifin hazırlanması ve yasalaşma sürecine katkı sunan AK Parti Grubu'na ve kanunun kabulüne destek veren Cumhur İttifakı ortağı MHP milletvekillerine teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde reform çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Bakan Gürlek, 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle reform çalışmalarımızı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeyle yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesinin amaçlandığını vurgulayan Gürlek, yapılacak düzenlemelerle adalet sisteminin daha da güçlendirileceğini belirterek, 12. Yargı Paketi'nin ülkeye, millete ve adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yasalaştı.



Teklifin hazırlanmasına ve yasalaşmasına katkı sunan AK Parti Grubumuza ve teklifin kabulü için güçlü destek Cumhur: https://t.co/VDy8OJQmTu — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 16, 2026