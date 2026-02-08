İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 31. Uluslararası Marble İzmir Fuarı'nın danışma kurulu toplantısı gerçekleştirildi. 14-17 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak fuar öncesi sektör temsilcileri, hazırlık süreci ve teşvikleri ele aldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 31. Uluslararası Marble İzmir - Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarının Danışma Kurulu Toplantısı, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. Toplantıya İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek, oda ve birlik temsilcileri ile sektör paydaşları katıldı.

Cumalıoğlu, 31 yıldır sektörün gelişimine katkı sağlayan fuarın İzmir'in ekonomik hareketliliği, ticaret hacmi ve uluslararası görünürlüğü açısından da büyük önem taşıdığını belirtti. Fuarın üretimden ihracata uzanan geniş bir yapıyı bir araya getirdiğini vurgulayan Cumalıoğlu, 'Marble İzmir, 100'ü aşkın ülkeden katılımcı ve ziyaretçiyle uluslararası iş birliklerine zemin hazırlayan bir buluşma noktasıdır' dedi.

PRESTİJLİ FUAR VE TEŞVİKLER

Cumalıoğlu, fuarın Ticaret Bakanlığı tarafından 'Prestijli Fuar' statüsüne alındığını ve katılımcı firmaların 1 milyon 292 bin 800 TL'ye kadar üst destekten yararlanabileceğini açıkladı. İzmir Ticaret Odası'nın sağladığı ek desteklerle birlikte katılımcıların güçlü bir teşvik yapısına sahip olacağını belirtti.

Fuarın uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında ABD, İngiltere, Körfez ülkeleri ve Benelüks pazarından alıcılarla Çin, Hindistan, İtalya ve Mısır'dan blok alımı yapan profesyonellerin öncelikli hedef olduğunu kaydeden Cumalıoğlu, fuar öncesi ve sırasında gerçekleştirilecek Heykel Çalıştayı ile mermerin ticari kimliğinin yanı sıra kültürel ve sanatsal yönünün de kentle buluşturulacağını ifade etti. Çalıştaydan ortaya çıkan eserler fuar süresince sergilenecek ve sonrasında İzmir'in farklı noktalarına taşınacak.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN GÜÇ BİRLİĞİ MESAJI

TÜMMER Başkanı Hanifi Şimşek, fuarın tüm paydaşlarla birlikte ele alınması gerektiğini vurgularken, fuarın 36 yıllık birikimi ve uluslararası başarı hikâyesine dikkat çekti. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu ise Marble İzmir'in ihracatı büyüten stratejik bir platform olduğunu belirterek, uluslararası alıcıların İzmir'e getirilmesi ve katılımcı firmaların yeni ticari bağlantılar kurması için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Toplantıda sektör temsilcileri, danışma kurulu toplantılarının ortak aklın geliştirilmesi açısından önemine değinirken, fuarın üretimden ihracata uzanan yapısının sektöre büyük katkı sağladığını ve genç tasarımcıların sektöre kazandırılmasının önemini vurguladılar.