Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yerli Malı Tebliği'nde otomotiv sektörünü ilgilendiren önemli bir düzenlemeye gitti. Yapılan değişiklikle, yerli katkı oranı hesaplamasında yeni sistemin uygulanması 1 Temmuz 2026'ya ertelendi.

Kamu kurumları ile engelli vatandaşların araç alımlarında esas alınan yerli katkı oranlarının hesaplanmasına ilişkin yeni uygulamanın, sektörün yapısı nedeniyle aksamalara yol açabileceği değerlendirilerek geçiş süreci tanındı.

Bakanlık tarafından 25 Ocak 2025 tarihli ve 32793 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yerli Malı Tebliği ile, 1 Ocak 2026'dan itibaren yerli katkı oranlarının yeni usule göre hesaplanması öngörüldüğü hatırlatılırken, otomotiv sektöründe tedarikçi sayısının fazlalığı ve ürün girdi çeşitliliği nedeniyle, bu uygulamanın kamu alımları ile engelli vatandaşların araç alımlarında kesintilere yol açabileceği belirtildi.

Bu kapsamda, kamu kurumları ve sektör paydaşlarıyla yapılan istişareler sonucunda, SGM-2024/10 sayılı Yerli Malı Tebliği'nde 7 Şubat 2026 tarihinde değişikliğe gidildi. Yapılan düzenleme ile otomotiv sektöründe nihai ürünler için yerli katkı oranı hesaplamasında tebliğ hükümlerinin 1 Temmuz 2026'ya kadar uygulanmaması hüküm altına alındı.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu düzenlemenin Türkiye'de üretim yapan otomotiv firmalarının üretim sürekliliğini korumayı amaçladığı vurgulandı. Öte yandan, bu istisnanın yalnızca nihai ürün olan motorlu taşıtlar için geçerli olduğu, sektördeki tüm yurt içi tedarikçilerin ise Yerli Malı Tebliği kapsamında gerekli belge ve raporları almaya devam etmesi gerektiği belirtildi.

1 Temmuz 2026'ya kadar geçerli olacak süreçte, Türkiye'de üretilen motorlu araçların yerli katkı oranlarının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanacak 'Otomotiv Sektörü İçin Nihai Ürün Yerli Katkı Oranı Rehber Dokümanı' çerçevesinde hesaplanacağı bildirildi.