Savunma Sanayii Başkanlığı ve YÖK iş birliğiyle yürütülen ve Türkiye'nin en parlak beyinlerini sektörle buluşturan SAYZEK-ATP’de (Savunma Sanayii Yapay Zekâ Yetenek Kümelenmesi-Akademik Tez Programı), Üsküdar Üniversitesi'nin iki yüksek lisans mezunu dikkatleri üzerine çekti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin savunma sanayisindeki yapay zekâ yeteneklerini keşfetmek amacıyla hayata geçirilen SAYZEK-ATP (Savunma Sanayii Yapay Zekâ Yetenek Kümelenmesi-Akademik Tez Programı), ilk yılında büyük bir başarıya imza attı. Bu prestijli programda, Üsküdar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapay Zekâ Mühendisliği mezunları Hilal Öztemel ve Melisa Güler, hazırladıkları tezlerle adlarından söz ettirdi.

119 ÜNİVERSİTE ARASINDAN SIYRILARAK FİNALE KALDILAR

Üsküdar Üniversitesi Yapay Zekâ Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl danışmanlığında tezlerini tamamlayan Hilal Öztemel ve Melisa Güler, 356 başvuru arasından seçilerek ve hazırladıkları yenilikçi tezlerle 119 üniversite arasından sıyrılarak Türkiye genelindeki 181 başarılı öğrenci arasına girmeyi başardı. Üç aşamalı zorlu raporlama ve değerlendirme sürecini eksiksiz tamamlayan öğrenciler, savunma sanayi temsilcilerinden oluşan kuruldan tam not aldı.

Bu başarıları, onlara "Tezden Teknolojiye: Final Buluşması" etkinliğinin kapılarını açtı. SAYZEK-ATP 2024-2025 programının final etkinliği olan buluşma, 10 Temmuz’da ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi Etkinlik ve Eğitim Merkezinde düzenlendi.

Final etkinliğinde, değerlendirme puanı 75'in üzerinde olan 45 farklı tez projesi, sektörün devleriyle buluştu. Hilal Öztemel ve Melisa Güler, poster sunumları aracılığıyla projelerini ASELSAN yöneticilerine, mühendislerine, insan kaynakları ve Ar-Ge birimlerine birebir anlatma fırsatı buldu. Bu sayede hem projelerine dair doğrudan geri bildirimler aldılar hem de gelecekteki kariyerleri için önemli bağlantılar kurdular.

DR. NURİ BİNGÖL: "ÜNİVERSİTEMİZ İÇİN BÜYÜK GURUR"

Öğrencilerinin başarısıyla gurur duyduğunu belirten Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Anabilim Dalı Başkanı ve öğrencilerin de danışmanı olan Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, "Türkiye'nin dört bir yanından 119 üniversitenin katıldığı bu kadar kapsamlı ve rekabetçi bir programda öğrencilerimizin öne çıkarak danışmanları ile birlikte finale davet edilmesi, üniversitemizin yapay zekâ alanındaki eğitim kalitesini ve potansiyelini göstermesi açısından son derece gurur vericidir." dedi.

Bu arada etkinlik sonrası deneyimlerini bir vlog ile ölümsüzleştiren başarılı mezunlar Hilal Öztemel ve Melisa Güler, yaşadıkları heyecanı ve aldıkları değerli geri bildirimleri sosyal medya üzerinden paylaşarak, yapay zekâ ve savunma sanayi alanında kariyer hedefleyen diğer öğrencilere ilham kaynağı oldu.