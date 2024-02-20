ATO Congresium’da düzenlenen 6’ncı Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nda, Türkiye’nin ilk 3 boyutlu avatarla geliştirilen yerli yapay zeka asistanı Cere ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Fuar süresince Cere’ye komut vererek görsel üreten ziyaretçiler arasından 5 kişiye ödüller verildi.

Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen 6’ncı Verimlilik ve Teknoloji Fuarı 8-10 Şubat tarihleri arasında ATO Congresium’da vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Türkiye'de verimliliğin artmasına katkı sağlayan yerli teknoloji ürünlerinin sergilendiği fuarda yapay zeka, oyun ve web3 alanlarında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Cerebrum Tech’in geliştirdiği 3 boyutlu avatara sahip yapay zeka asistanı Cere, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Cerebrum Tech standını ziyaret edenler, yapay zekaya merak ettikleri konularda sorular sordu, sohbet etti, hatıra fotoğrafları çektirdi. Cere 3 gün boyunca ziyaretçilerin 5 binden fazla sorusuna yanıt verdi ve yazılan komutlarla yaklaşık bin tane görsel üretti.

Yapay zeka Cere saniyeler içinde görsel hazırlıyor

Cerebrum Tech, geçen mart ayında piyasaya sürdüğü ve mobil uygulama ya da internet sitesi üzerinden kullanılabilen yapay zeka asistanı Cere’ye yeni bir güncellemeyle görsel üretme özelliği de ekledi. Üç günlük fuar süresince düzenlenen yarışmada ziyaretçiler Cere ile ürettikleri görselleri sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Fuar süresince görsel üretip paylaşım yapan 5 kişiye yerli telefon markası MİPO desteğiyle ödül olarak belirlenen akıllı telefonlar hediye edildi.

Yapay zeka hayatın her alanında destek sunuyor

Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, bu yıl “gelecek için teknolojiler” sloganıyla düzenlenen fuarda özellikle öğrenci ya da çalışan gençlerin yapay zekaya olan ilgisini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Yapay zeka alanında Cere ve Cere Insight olarak iki ürün geliştirdiklerini kaydeden Erkul şunları söyledi:

“Cere, 7’den 77’ye her yaştan bireysel kullanıcı için günlük rutin işlerine hız kazandıran bir kişisel asistan. Örneğin sesli ya da yazılı olarak Cere’den dilediğiniz tarzda müzik ya da film önerileri alabilir, seyahat planlaması yapabilir, yemek tarifleri alabilirsiniz. Cere akla gelebilecek hemen her konuda yanıt üretip, sohbet edebileceğiniz bir uygulama. Öte yandan kurumsal şirketlerde verimliliği ve üretkenliği artırmak için de Cere’nin yanı sıra Cere Insight uygulamasını geliştirdik. Türkiye’den ve global olarak önemli şirketlerle örnek iş birliği uygulamalarına imza atıyoruz. Yapay zekanın olanaklarını iş akışına entegre çalışanlar ve kurumlar önümüzdeki yıllarda öne çıkacak.”