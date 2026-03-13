İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, ziyaretçilerini Japon kültürünün estetik dünyasıyla buluşturacak yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 'Düşler Zamanı: Japonya' adlı sergi, 17-19. yüzyıl Japon sanatını modern dijital anlatım teknikleriyle yeniden yorumlayarak izleyicilere zamansız bir sanat yolculuğu sunmayı hedefliyor.

İstanbul Dijital Deneyim Merkezi'nde gerçekleştirilecek sergi, ileri teknolojilerle donatılmış alanlarda kurgulandı. Sergide ana mapping gösteriminin yanı sıra sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları, etkileşimli yüzeyler ve farklı dijital deneyim alanları yer alacak. Bu sayede ziyaretçiler Japon sanatını yalnızca izlemekle kalmayacak, farklı duyular aracılığıyla deneyimleme imkânı bulacak.

İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, serginin Japon sanatının yaklaşık 300 yıllık estetik mirasını dijital teknolojilerle yeniden yorumladığını belirterek, dünyanın farklı coğrafyalarındaki 20 müzeden derlenen yaklaşık 400 klasik eserin bu proje kapsamında izleyiciyle buluşacağını ifade etti. Akın, serginin Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel diyaloğu da güçlendireceğine inandıklarını söyledi.

Serginin giriş biletleri gişelerin yanı sıra Passo üzerinden satışa sunulacak.

DİJİTAL DENEYİM MERKEZİ'NE YOĞUN İLGİ

Öte yandan Şubat 2024'te açılan İstanbul Dijital Deneyim Merkezi, bugüne kadar yaklaşık 600 bin ziyaretçiyi ağırladı. Merkezde düzenlenen sergiler, çok duyulu ve etkileşimli yapılarıyla çağdaş sergicilik anlayışını yansıtarak her yaştan ziyaretçiye keşif ve öğrenme fırsatı sunuyor.

Merkezin açılış sergisi 'Zamanın Ötesinde: Nikola Tesla', bilim ve hayal gücünü buluştururken; ikinci sergi 'Gelenekten Geleceğe', geleneksel Türk sanatlarını dijital teknolojilerle yeniden yorumladı.

Son olarak büyük ilgi gören 'Van Gogh: Işığın İzinde' sergisi ise ünlü ressam Vincent Van Gogh'un eserlerini teknoloji destekli bir anlatıyla ele alarak 300 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Sergi kapsamında düzenlenen 49 atölye çalışması, özellikle çocuklar ve gençlerin sanatla etkileşim kurmasını sağladı.