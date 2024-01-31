Dijital pazarlama sahnesi, teknolojik yenilikler, tüketici alışkanlıklarındaki değişimler ve pazarlama stratejilerindeki evrimle birlikte sürekli olarak dönüşüyor. Dijital pazarlama sektörüne damga vuran trendleri açıklayan Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, 2024 yılının en önemli gündem maddelerinden biri yapay zeka olacak diyor. Çerezsiz bir dünyanın sektörde yapay zekâya olan ihtiyacın daha da artıracağını ve yeni gelişmelerin de yaşanacağını söyleyen Kaplan, “İnfluencerların aktif olacağı mecraların artacağını düşünüyoruz. 2023’te daha sessiz olan Metaverse konusunda gelişmelerin olacağını ve podcast yayıncılığının da artacağını öngörüyoruz. Ayrıca mobil reklamcılığın da farklı türlerini göreceğiz” açıklamasında bulundu.

2024'TE ÖNE ÇIKACAK TRENDLER

2024 yılına öne çıkacak trendler hakkında bilgi veren Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “2023 yılında dijital pazarlama dünyasını domine etmeye başlayan yapay zekâ, bu yıl da üstünlüğünü göstererek her alanda yapılacak çok iyi işlerle karşımıza çıkacak. Dijital pazarlama sektöründe yapay zekâ kullanımı oldukça geniş. Kreatif tasarım, reklam öğrenmesi ve teklif stratejileri gibi konularda yapay zekâdan faydalanılıyor. Hem hızlı hem de etkili içeriklerle dijital pazarlamada olumlu dönüşümler elde ediyoruz. Özellikle bu yıl 2024 yılı Google Chrome'un üçüncü taraf çerezleri hayatımızın kaldırmaya başladığı bir yıl olacak.

YAPAY ZEKANIN ÖNEMİ ARTACAK

Google Chrome'un çerezlerinin azalmasıyla birlikte, yapay zekâ destekli hedeflemelerin önemi artacaktır. Gizlilik odaklı ve çerezsiz bir dünyada, doğrudan kişi bazlı hedeflemelerin yapay zekâ ile optimize edildiğini göreceğiz. Dolayısıyla gizlilik ve çerezsiz bir dünyada daha farklı ve yeni gelişmelere de şahit olacağız. Yapay zekânın yanı sıra podcast yayıncılığının 2023’te arttığını görüyoruz. Aynı zamanda dinleyici kitlesi de bu anlamda artıyor. Dolayısıyla dijital pazarlamada podcast içerikleri, sponsorlu çalışmalar ve influencer pazarlaması hayatımızda aktif olarak yer alacağını 2024’te öngörebiliriz. Dijital reklam kanallarında Google, Meta, TikTok gibi platformlarda yeni ürünler ve kampanya türleri görebiliriz. 2024 yılında daha çok dijital pazarlama aracı karşımıza çıkacak. Google, Meta gibi sadece o platformların reklam panellerine bağlı kalmayıp yapay zeka odaklı reklamları iyileştirme panelleri göreceğiz. Bunların da artacağı bir yıl olacak”” dedi.

MOBİL REKLAMCILIĞIN FARKLI TÜRLERİ ÇIKACAK

2024 yılında Metaverse ile ilgili yeni gelişmelerin olacağını söyleyen Kaplan, “2024’te blockchain teknolojilerinin yine gelişeceğini ve makine öğrenmesi odaklı araçların hayatımıza daha çok yer alacağını söyleyebiliriz. Özellikle mobil reklamcılığın farklı türlerini görmeye başlayacağız. Mobil kullanıcılara odaklanan reklam verenler için de büyük önem arz ediyor. Programatik reklamcılıkta da data bazlı hedefleme, sunucu bazlı iyileştirmelerle daha etkili reklamlar yayınlanacak ve performans da doğru orantı da gelişecektir” açıklamasında bulundu.