Şirketlerin en büyük zaman kayıplarından biri olan manuel belge ayrıştırma ve veri giriş süreçleri, PaperWork’ün geliştirdiği yapay zekâ destekli Akıllı Belge İşleme (IDP) çözümü Intelivus ile tarihe karışıyor. Sadece belgeleri okumakla kalmayan Intelivus, çıkardığı verilerle ilgili iş süreçlerini otomatik olarak başlatarak operasyonel verimlilikte yeni bir dönem açıyor.

Dijital dönüşüm yatırımları hız kesmeden devam ederken, birçok kurumda fatura, sözleşme, İK dokümanları, sigorta ve gümrük evrakları gibi kritik belgeler hâlâ insan gücüyle ayrıştırılıp sistemlere manuel olarak giriliyor. Bu "dijital hamallık" süreci; zaman kaybına, işlem gecikmelerine, yüksek hata oranlarına ve artan operasyonel maliyetlere neden oluyor. Belge odaklı süreç otomasyonunda öncü çözümler sunan PaperWork, yeni yapay zekâ ürünü Intelivus ile bu sorunu kökünden çözüyor.

Yapay zekâ, makine öğrenimi ve doğal dil işleme teknolojilerini kullanan Intelivus; farklı formatlardaki belgeleri otomatik olarak tanıyor, sınıflandırıyor, içindeki kritik verileri (tarih, tutar, vergi numarası, IBAN vb.) çıkarıp doğrulayarak kurumsal sistemlere aktarıyor.

"Belgeyi Okumak Yetmez; Süreci Başlatmak Gerekir"

Intelivus’un pazardaki standart belge işleme çözümlerinden en büyük farkı, PaperWork BPM ile entegre çalışarak belgeyi dijital veriye dönüştürmekle kalmayıp, doğrudan iş sürecini başlatabilmesi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan PaperWork Satış Direktörü Tolga Eşiz, kurumların asıl ihtiyacının verinin doğru süreci tetiklemesi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bugün kurumların önündeki temel sorun belgelerin dijital ortamda bulunması değil; belgelerdeki bilginin süreçlere zamanında ve doğru aktarılabilmesidir. Dijital arşivlerde PDF olarak saklanan milyonlarca belge pasif bir yük oluşturuyor. Intelivus ile bu yapıyı değiştiriyor, belgeleri pasif dosyalar olmaktan çıkarıp süreçleri başlatan, ERP ve CRM sistemlerini besleyen ve kararları destekleyen aktif veri kaynaklarına dönüştürüyoruz."

Tüm Departmanlara Dokunan Geniş Kullanım Alanı

Bulut ve on-premise (kurum içi) kurulum seçenekleriyle veri güvenliği esnekliği sunan Intelivus, kurumların farklı departmanlarındaki operasyonel yükü şu şekilde hafifletiyor:

Finans ve Muhasebe: Fatura, e-arşiv ve dekontlar otomatik işlenerek onay süreçleri hızlandırılır.

Sigorta: Hasar dosyaları, poliçeler ve müşteri evrakları sınıflandırılarak risk değerlendirme ve hasar süreçleri optimize edilir.

İnsan Kaynakları: Özlük evrakları, bordrolar ve izin formları çalışanın dijital dosyasıyla otomatik ilişkilendirilir.

Hukuk: Sözleşmelerden başlangıç/bitiş tarihleri ve kritik maddeler çıkarılarak sözleşme yaşam döngüsü izlenebilir hale getirilir.

Sağlık, Lojistik ve Satın Alma: Hasta formlarından gümrük evraklarına ve tedarikçi uygunluk belgelerine kadar çok geniş bir yelpazede eksik evrak kontrolü yapılıp onay akışları başlatılır.

İnsan Kontrollü Güvenli Yapı (Human-in-the-Loop)

Düşük çözünürlüklü veya eksik veri içeren belgelerde Intelivus, süreci tamamen reddetmek yerine onay için kullanıcıya yönlendiriyor. Kullanıcıların yaptığı düzeltmeler, yapay zekâ modelini sürekli eğiterek sistemin her geçen gün daha kusursuz çalışmasını sağlıyor. Uçtan uca izlenebilirlik sunan çözüm, şirketlere işlem hızının yanı sıra ölçülebilir bir denetim mekanizması da kazandırıyor.