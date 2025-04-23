İstanbul'da yaşanan korkutucu depremin ardından, Yeni Parti Genel Başykanı Öztürk Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki gün önce İstanbul Boğazı'nda üzerinde termik santral bacaları olan devasa bir gemiyi gördüklerini vurgulayan bir açıklama yaparak yetkililere seslendi.

Öztürk Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yetkililere seslendi. İki gün önce İstanbul Boğazı'nda üzerinde termik santral bacaları olan devasa bir gemiyi gördüklerini açıklayan Yılmaz, "Deprem tetikleyen bizim bilmediğimiz ama birilerinde olan gizli bir teknoloji mi var?" dedi.

"BİZİM BİLMEDİĞİMİZ BİR TEKNOLOJİ Mİ VAR?"

Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üzerinde termik santral bacaları da olan gri renkli, çift isimli devasa bir gemi iki gün önce Dolmabahçe Sarayı karşısındaydı.

Dikkatimizi çekmişti! Hatta bunun burada ne işi var demiştik.

Sismik mi bilmiyorum. Bunu bizzat gözlerimizle gördük. Dün de aynı gemi Yalova açıklarında görülmüş!

Yetkililer acilen resmi bir açıklama yapmalı.

Depremle bunun arasında bir alaka var mı? İstanbul Boğazı’na niye gelmiş? Deprem tetikleyen bizim bilmediğimiz ama birilerinde olan gizli bir teknoloji mi var?"