Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK atölyelerinde eğitim alan öğrenciler, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen 4. Kulüpler Turnuvası’nda 6 farklı oyundan oluşan parkur yarışmalarında 8 turun tamamını kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Genç KOMEK’te öğrenciler, ulusal düzeyde elde ettiği başarılarla Konya’nın gururu oluyor.

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından 27-28-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Amasya Üniversitesi Spor Salonu’nda düzenlenen 4. TAZOF Kulüpler Turnuvası’na Türkiye’nin farklı şehirlerinden öğrencilerden oluşan 9 kulüp katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Atölyelerinde eğitim alan 12 kulüp öğrencisi de, bu prestijli turnuvada Konya’yı başarıyla temsil etti. Kutu oyunları yarışması ve parkur yarışması olmak üzere iki ana kategoride gerçekleştirilen turnuvada öğrenciler takım formatında yarıştı.

Kutu Oyunları Yarışmaları olan; mangala, pentago, abluka, kulami, küre olmak üzere 5 farklı oyunda yarışan Genç KOMEK öğrencileri, 8 tur sonunda 7 galibiyet alarak 15 puan toplayıp ilk gün yarışmalarında liderliğe yerleşti.

Parkur Yarışmaları olan; motif, yıldız savaşları, zeka küpü, ABC Bağlama, match madness ve pentamino’dan oluşan 6 farklı oyundan oluşan parkur yarışmasında öğrencilerimiz 8 turun tamamını kazanarak 4. TAZOF Kulüpler Turnuvası’nda Türkiye Şampiyonu olma başarısı gösterdi.