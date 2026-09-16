Dicle Elektrik, son iki yılda yaklaşık 250 elektrik direğinin zarar gördüğünü, yangınların enerji arzı, tarım ve doğal yaşam için ciddi risk oluşturduğunu açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Dicle Elektrik, tarım arazilerinde kontrolsüz şekilde gerçekleştirilen anız yakımının elektrik dağıtım altyapısı, can ve mal güvenliği, tarımsal üretim ve doğal yaşam üzerindeki tehlikelerine dikkat çekti. Şirket, özellikle hasat dönemlerinde başlayan yangınların rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş alanlara yayılabildiğini vurguladı.

250 DİREK ZARAR GÖRDÜ, 5 MİLYON TL KAYIP OLUŞTU

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, son iki yılda anız yangınları nedeniyle dağıtım bölgesinde yaklaşık 250 elektrik direğinin zarar gördüğünü söyledi. Arvas, şebeke hasarları ve kesintiler nedeniyle şirketin toplam maliyetinin yaklaşık 5 milyon TL seviyesine ulaştığını belirtti. Arvas, yangının elektrik hatlarına ulaşması halinde yalnızca direklerin değil, iletkenlerin, izolatörlerin ve bağlantı ekipmanlarının da zarar görebildiğini, bu nedenle enerji kesintilerinin kaçınılmaz hale gelebildiğini ifade etti.

TOPRAK VERİMLİLİĞİ DE DÜŞÜYOR

Açıklamada, anız yakımının yalnızca enerji altyapısını değil, toprağın verimliliğini de olumsuz etkilediği belirtildi. Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, bir dekar arazide yaklaşık 300 kilogram sapın yakılması, 1,5 kilogram saf azot kaybına neden oluyor. Bu kaybı telafi etmek için yaklaşık 7 kilogram kimyasal gübre gerekiyor. Harran Üniversitesi'nin bilimsel çalışmaları da anız yakımının toprağın üst katmanındaki mikroorganizma faaliyetlerini olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

Dicle Elektrik, kontrolsüz şekilde başlayan tek bir anız yangınının can ve mal güvenliği yanında binlerce tüketicinin enerji arzını da riske atabileceğine dikkat çekerken, elektrik dağıtım hatlarının bulunduğu bölgelerde ateş yakılmaması gerektiğini vurguladı.