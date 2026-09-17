İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB'a bağlı meslek odalarının iş birliğiyle düzenlenen 6. Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu ve Sergisi başladı. Sempozyumda yangın güvenliği, yeni teknolojiler ve kurumlar arası iş birliği ele alınırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yangınlara karşı hayata geçirdiği önlemler de gündeme geldi.

İZMİR (İGFA) - İzmir, yangın güvenliğinin tüm yönleriyle ele alındığı önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bünyesindeki meslek odalarının iş birliğiyle düzenlenen 6. Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu ve Sergisi, Makina Mühendisleri Odası (MMO) Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde başladı. İki gün sürecek sempozyuma İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi Başkanı Ziya Haktan Karadeniz, ilgili meslek odalarının temsilcileri ve itfaiye personeli katıldı.

BÜYÜK İZMİR YANGINI

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yangınların büyük yıkıma yol açtığını belirterek, iklim krizinin etkisiyle son yıllarda yangınların daha sık ve ciddi boyutlarda yaşandığına dikkat çekti. 1922'deki Büyük İzmir Yangını'na da değinen Başkan Tugay, 'İzmir, 1800'lü yıllarda dünyanın ticaret açısından en aktif şehirlerinden biriyken, büyük yangın felaketi meydana geliyor. Bu yangın, İzmir'in sahip olduğu zenginliğin o dönemde kaybedilmesinin en önemli nedenlerinden biridir. İzmir, on yıllar boyunca o yangının tahribatını onarmaya çalıştı. Bugün şehir merkezinde gördüğümüz İzmir, yangın felaketinin sonrasında planlanarak kurulmuş bir şehirdir. Çok değerli pek çok yapı ne yazık ki o yangında kaybedilmiştir. İzmir'in yangınla ilgili böyle acı bir deneyimi var. Ancak yakın tarihimizde de büyük orman yangınları yaşadık' dedi.

İZMİR İTFAİYESİ YENİ ARAÇ VE İSTASYONLARLA GÜÇLENİYOR

Göreve başladıktan sonra İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı hem personel hem de lojistik anlamda güçlendirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Tugay, '100 yeni itfaiye personeli aldık. Yeni itfaiye araçlarının alımı için düğmeye bastık. Orman yangınlarına müdahale edecek 10 tane yeni aracı da alıyoruz. Bir de özellikle sanayi yangınlarında işe yarayacağını düşündüğümüz sürücüsüz, robotik yangın araçları alacağız. Bunu denemek istiyoruz ve etkisini gördükten sonra gerekirse sayısını artırmayı düşünüyoruz. İtfaiye istasyonlarının sayısını artırdık. Şu anda 65'e çıktı. Çok yakında 4 tane daha yeni itfaiye istasyonuyla 69 itfaiye istasyonumuz olacak. Ama durmayacağız, sayılarını arttırmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Köylere 601 yangın söndürme tankeri dağıttıklarını da anımsatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, şunları söyledi: 'Yılda ortalama 1500 civarında yangına bu köylere dağıttığımız tankerler erken müdahalede bulunuyor. Gerçekten çok doğru bir çalışma olduğunu biliyoruz. Bu konuda tankerlerin bakımı, gönüllülerin eğitimi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yangını söndürmekten ziyade çıkmaması ya da erken müdahale ile ilgili neler yapabileceğimizin üzerine düşünmemiz gerekir. Erken müdahale konusunda, İzmir'de kırsal bölgeye dağıttığımız tankerler öne çıkıyor.'

'YANGIN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA TAVİZ VERİLEMEZ'

Sanayi yangınlarına da değinen Başkan Tugay, 'Bazı yangınlar gerçekten yıkıcı oluyor. Örneğin sanayi bölgelerinde çıkan yangınların ağır sonuçları oluyor. İzmir'de 17 organize, 20'den fazla sanayi bölgesi var. Sanayi bölgeleriyle ilgili yangın konusundaki hassasiyetimizin üst düzeyde olması gerektiğini düşünüyorum. İtfaiye Dairesi Başkanlığımız, proje ve ruhsat süreçlerinde yangın güvenliği konusunda önemli bir sorumluluk üstleniyor. Tesis sahipleri, kamu kurumları ve sanayi kuruluşlarından, itfaiye raporu süreçlerinde gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz. Yangın güvenliği konusunda taviz verilemez' dedi.

Başkan Tugay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: 'Yangın söndürme teknolojisiyle ilgili dünyada uygulanan çağdaş yöntemlerin de ülkemize taşınması gerektiğini düşünüyorum. Yeni teknolojileri daha erken ülkemize taşımalıyız. Bilimden ve teknolojiden yararlanmamız gerekiyor.'