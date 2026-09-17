Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, İnegöl ilçesinde muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda 'Muhtarlarımızın buluşabileceği ve görüş alışverişinde bulunabileceği güzel bir mekânı ilçemize kazandıracağız' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, İnegöl ilçesinde 109 mahalle muhtarının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve belediye yöneticileri de katıldı.

Muhtarlarla aynı amaç ve gaye doğrultusunda çalışan bir ekibin parçaları olduklarını belirten Başkan Vekili Şahin Biba, 'Şehir adına eserler koyan bir bütünün parçalarıyız. Bursa'da 1060 mahalle var. Her gün 10 mahalleyi ziyaret etsek, bütün mahallelere ulaşmamız 100 günden fazla sürer. Bu nedenle muhtarlardan gelen bilgiler bizim için son derece kıymetli. Çünkü vatandaşla ilk teması kuran ve mahallelerin ihtiyaçlarını yakından bilen kişiler muhtarlardır. İletilen her bilgiyi sağlıklı ve yerinde bir veri olarak görüyoruz. Mutlaka değerlendiriyoruz' ifadelerini kullandı.

'HER MAHALLEYE HİZMET ULAŞTIRABİLMELİYİZ'

Mahallelere götürülen hizmetleri, gelen talepleri öncelik sırasına koyarak hayata geçirdiklerini belirten Başkan Vekili Biba, 'Bir mahallede yollar yapılmış, parke taşları döşenmiş. Bir mahallede çocuk parkı, hizmet konağı ve çok amaçlı salon gibi mekanlar var. Ancak başka bir mahallede ise henüz temel ihtiyaçlar dahi karşılanmamış olduğunu görebiliyoruz. Bütün mahallelere belirli ölçüde hizmet ulaştırabilmeliyiz. İnegöl, en fazla mahalleye sahip ilçemizden biri. Muhtarlarımızın buluşabileceği ve görüş alışverişinde bulunabileceği güzel bir mekânı ilçemize kazandıracağız. Gerekli çalışmaları yapacağız. Muhtarlarla birlikte hareket ederek daha güzel işlere imza atacağımıza ve daha iyi neticeler elde edeceğimize inanıyorum' diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, ilçeye verdiği desteklerden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti. İnegöl'e daha iyi hizmet edebilmek için uyum, beraberlik ve ahenk içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Taban, muhtarların da çalışmalara destek vererek mahallelerine katkı sunduğunu dile getirdi.