Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Yerinde Toprak Analizi' hizmeti, bahar döneminin arından güz dönemi kayıtları başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere yönelik hayata geçirilen Yerinde Toprak Analizi Güz Dönemi kayıtları başladı. Tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve çiftçilerin maliyetlerini düşürmek amacıyla gerçekleştirilen projeyle 15 dakika içerisinde rapor ve sonuçları teslim ediliyor. Aynı zamanda toprağın ihtiyaç duyduğu doğru gübreleme sistemi için yetkililer tarafından çiftçilere bilgi veriliyor.

Toprak analizi için en verimli aylar olan Eylül ve Ekim aylarında çiftçilerle buluşan ekipler, mobil toprak analizi aracıyla çiftçinin bulunduğu konuma giderek analizlerini gerçekleştiriyor.

15 DAKİKADA SONUÇLAR RAPORLANIP ÇİFTÇİLERE TESLİM EDİLİYOR

Mobil cihazlarla yapılan ölçümler sayesinde sadece 15 dakika içerisinde uygun gübreleme programı raporlanıp sonuçlar çiftçiye teslim ediliyor. Çalışmalar Sakarya'nın 16 ilçesinin tamamında belirlenen takvime göre gerçekleştiriliyor.

MAKRO VE MİKRO BESİN ELEMENTLERİ

Tarımsal üretimde bilimsel ve doğru yöntemlerin kullanılmasını amaçlayan çalışmalarda, gereğinden fazla ya da yanlış gübre kullanımı önlenecek, toprağın ihtiyacı olan makro ve mikro besin elementleri belirleniyor.

Toprak yapısının ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz eden proje, çiftçinin yüksek gübre maliyetlerinden tasarruf etmesini ve üretim giderlerini minimuma düşürmesini sağlıyor.