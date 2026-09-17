Yeni ürününü tanıtmak, yatırım haberini duyurmak veya kurumsal gelişmelerini paylaşmak isteyen şirketler için basın bülteni dağıtım hizmeti, medya iletişiminin önemli adımlarından biri. Hizmet satın alma aşamasında ise dağıtım yapılacak yayınların niteliği, içerik hazırlığı ve sonuçların nasıl raporlanacağı birlikte değerlendirilmeli.

İSTANBUL (İGFA) - Bir teklifin işletmeye uygunluğu, hedeflenen okuyucuya hangi mecralar üzerinden ulaşılacağıyla yakından ilişkili. Bu nedenle bütçe görüşmesinden önce duyurunun amacı, hedef sektör ve coğrafi kapsam netleştirilmeli.

DAĞITIM PLANI HABERİN HEDEF KİTLESİYLE ÖRTÜŞMELİ

Her şirket duyurusu aynı yayın listesine ihtiyaç duymaz. Bir sanayi yatırımında ekonomi ve sektör yayınları öncelikli olabilirken, yeni bir tüketici ürününde yaşam, perakende veya teknoloji mecraları daha uygun olabilir.

Hizmet sağlayıcıdan hedef yayın türlerini açıklaması istenmeli. Ulusal, yerel ve sektörel medya kapsamının ayrı ayrı belirtilmesi, teklifin değerlendirilmesini kolaylaştırır. Ayrıca bültenin yayınlara gönderilmesi ile haber olarak yayımlanması farklı aşamalardır. Varsa taahhüt edilen yayınların kapsamı yazılı teklifte açıkça yer almalı.

BASIN BÜLTENİ DAĞITIM FİYATLARINI HANGİ KALEMLER ETKİLER?

Teklif karşılaştırırken içerik yazımı, editör kontrolü, görsel hazırlığı, çeviri ve raporlama gibi kalemler kontrol edilmeli. Aynı bütçeye sahip iki teklif, bu hizmetlerin dahil olup olmamasına göre farklı iş yükleri doğurabilir.

Şirketin hazır bir metni bulunuyorsa düzenleme hizmeti yeterli olabilir. Duyurunun sıfırdan hazırlanması gerekiyorsa bilgi toplama, metin üretimi ve onay süreci de plana eklenmeli. Yurt dışı dağıtımlarda hedef ülke ve dil seçenekleri ayrıca değerlendirilmelidir.

YAYIN SONRASI RAPOR NE GÖSTERMELİ?

Raporlama aşamasında yayımlanan haberlerin bağlantıları, yayın tarihleri ve mecra bilgileri istenebilir. Tahmini erişim verileri sunuluyorsa hesaplama yönteminin açıklanması, sonuçların doğru yorumlanmasına yardımcı olur.

Şirketin kendi sitesine gelen ziyaretler ve teklif talepleri de ayrıca takip edilebilir. Böylece medya görünürlüğü ile ticari sonuçlar ayrı ölçütlerle değerlendirilir.

'Basın bülteni dağıtımında yalnızca kaç yayına gönderim yapıldığına değil, doğru sektör ve coğrafyadaki yayınlara ulaşılıp ulaşılmadığına bakılmalı. İçerik hazırlığı, dağıtım kapsamı ve yayın sonrası raporlama teklif aşamasında açıkça belirtilmeli' diyen Wirecon Kurucusu Mehmet Yılmaz, işletmelerin haber konusu, hedef kitle, planlanan yayın tarihi ve mevcut materyalleri paylaşmasının ihtiyaca uygun bir dağıtım planının hazırlanmasını kolaylaştırdığını belirtti.

Wirecon, basın bülteni dağıtımı kapsamında içerik hazırlama, medyaya dağıtım ve raporlama adımlarını sunuyor.

Hizmet araştıran işletmeler, duyurunun konusu ve hedefledikleri pazar üzerinden kapsam bilgisi talep edebilir.

WİRECON HAKKINDA

2017 yılında kurulan Wirecon, aynı marka altında Birleşik Krallık ve küresel pazarlarda faaliyet göstermekte; başta Avrupa ve Çin olmak üzere dünya genelinde uzmanlaşmış PR hizmetleri sunmaktadır. İstanbul, Londra ve Helsinki'deki ofisleri aracılığıyla yerli ve uluslararası müşterilerine hizmet vermektedir. Türkiye'de ise 2018 yılından bu yana PRTURKEY medya iletişim platformu aracılığıyla yerli ve yabancı markalara self-servis medya veritabanı ve basın bülteni dağıtım altyapısı sağlamaktadır.

Wirecon bugüne kadar yerli ve yabancı 2.000'den fazla marka ve kuruluşa hizmet vermiştir. Şirket ayrıca iş birliği yaptığı PR ajansları aracılığıyla farklı sektörlerden çok sayıda markanın basın bülteni dağıtımını gerçekleştirmektedir.