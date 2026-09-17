Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği'nin yönetmeliği ile odaların ve Birliğin kuruluşundan seçimlere, disiplin süreçlerinden aidatlara kadar çok sayıda usul ve esas yeniden düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği ile optisyen-gözlükçüler odaları ve Birliğin faaliyet alanı, organları, görevleri, seçim süreçleri, disiplin işlemleri, sicil sistemi ve mali yapısına ilişkin kapsamlı düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelik, Optisyenlik Hakkında Kanun'un ek 1'inci maddesi dayanılarak hazırlanırken düzenleme; Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği'ni, odaları, meslek mensuplarını ve ilgili organları kapsıyor.

Yönetmeliğe göre, mesleğini serbest olarak icra eden veya özel kuruluşlarda çalışan optisyen-gözlükçüler, işlerine başlamadan önce bulundukları ilde kurulu odaya kayıt olmakla yükümlü olacak. Mesleki bilgilerin tutulması ve işlemlerin yürütülmesi için Optisyen-Gözlükçü Bilgi Sistemi oluşturulacak. Ayrıca üyelerin eğitim, mesleki geçmiş, soruşturmalar ve disiplin durumlarını içeren mesleki sicil sistemi de kurulacak. Bu sicilin gizli olacağı ve yalnızca yetkili mercilerce erişilebileceği belirtildi.

Yönetmelikte odaların organları genel kurul, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu olarak tanımlandı. Birlik merkez teşkilatında ise Büyük Genel Kurul, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu yer alacak. Seçimlerin gizli oy, açık sayım esasına göre yapılacağı, olağan genel kurulların ise belirlenen takvimler çerçevesinde toplanacağı hükme bağlandı. Disiplin hükümleri kapsamında, kınama, para cezası ve meslek icrasını durdurma yaptırımları da detaylandırıldı.

AİDATLAR VE MALİ HÜKÜMLER

Yeni yönetmelikle birlikte oda gelirleri arasında giriş aidatı, yıllık aidat, bağışlar, yayın gelirleri ve disiplin cezaları sayıldı. Birlik merkez payının ise odaların topladığı aidatların yüzde 30'u olacağı düzenlendi. Hizmet bedellerinin de her yıl ocak ayında Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirleneceği belirtildi.

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