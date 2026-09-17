Denizli'de Pamukkale'nin eşsiz tarihi ve doğal dokusunu küresel koşu kültürüyle buluşturan 2. Lykos Yarı Maratonu'nun lansmanı; spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleştirildi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, sporu, kültürü ve turizmi aynı rotada buluşturan Lykos Yarı Maratonu'nun ikincisi için geri sayım sürüyor.

Pamukkale'nin eşsiz doğal güzellikleri ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Hierapolis Antik Kenti'nin mistik dokusunu koşu deneyiminin merkezine yerleştiren organizasyon öncesinde basın toplantısı ve lansman gecesi gerçekleştirildi.

Ulusal ve yerel basın mensuplarının yanı sıra spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı gece, Pamukkale'nin büyüleyici manzarası eşliğinde yapıldı.

Setenay Cankat'ın sunumuyla gerçekleşen gece, Yarı Maraton için antik kentin kalıntıları arasında çekilen tanıtım filminin gösterimi ile başladı. Ardından basın toplantısına geçildi, organizasyonun gelişimi ve şehre kattığı vizyon hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi.



'DENİZLİ LYKOS'U SEVDİ, LYKOS DA DENİZLİ'YE ÇOK YAKIŞTI'



Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, organizasyonun şehre kattığı değere dikkat çekerek, 'Geçtiğimiz yıl Lykos Yarı Maratonu'nu ilk kez düzenlerken en büyük hedefimiz; Denizli ile özdeşleşecek, yıllar içinde uluslararası ölçekte tanınacak güçlü bir organizasyon yaratmaktı. Çünkü bizim Denizli anlayışımız çok açık: Denizli en güzeline layıktır, en iyisini yapar; en iyisini yaparsa da Denizli yapar. İlk yılımızda karşılaştığımız yoğun ilgi beklentilerimizin üzerine çıktı ve halkımızın gösterdiği sahiplenme bize Denizli'nin bu projeyi bağrına bastığını gösterdi. Lykos Yarı Maratonu, Denizli'yi yalnızca sanayi ve tekstil kenti kimliğiyle değil; doğası, tarihi ve 12 aya yayılan aktif yaşam kültürüyle uluslararası bir destinasyon haline getirme hedefimizin yansımasıdır' dedi.



'DENİZLİ'Yİ KÜRESEL BİR MARKA YAPMA YOLUNDA 15 BİN ADIM'



Projenin sadece sportif bir yarıştan ibaret olmadığını vurgulayan Bozbaş, 'Finiş çizgisinin ardından travertenler üzerinde yürüyüş ayrıcalığı sunan dünyadaki tek maraton olarak, şehrimizi küresel spor turizminin zirvesine taşıyoruz. Bu yılki hazırlıklarımız kapsamında ekiplerimiz Paris, Barcelona ve Prag gibi dünyaca ünlü maratonları yerinde inceledi. Hedefimiz çok net; Lykos'u yalnızca Türkiye'nin değil, gelecekte Avrupalı sporcuların yarış takvimlerinde öncelikli olarak yer vermek istediği en önemli yarı maratonlardan biri haline getirmek. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yılki rakamları katlayarak bu yıl 15 binin üzerinde katılımcıyı Lykos'ta ağırlamayı hedefliyoruz. Çünkü bizim en büyük gücümüz Denizli'dir ve Denizli'nin inançlı insanıdır' ifadelerini kullandı.



BÜYÜK BULUŞMA 25 EKİM 2026'DA



Denizli'nin kültürel ve doğal mirasını küresel bir spor festivaline dönüştüren 2. Lykos Yarı Maratonu; profesyonel sporcuları, sporseverleri ve koşu tutkunlarını Pamukkale ve Hierapolis'in eşsiz atmosferinde buluşturacak. 24 Ekim Cumartesi günü Pamukkale'nin kalbinde gerçekleştirilecek renkli Makarna Partisi (Pasta Party) etkinlikleriyle başlayacak olan heyecan, 25 Ekim 2026 Pazar günü nefes kesen ana yarış ve ardından yapılacak ödül töreniyle zirveye ulaşacak.