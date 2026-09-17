Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gülyalı Turnasuyu Kordon Park'ın ikinci etap çalışmalarında sona yaklaşırken iki yakayı birbirine bağlayacak yaya köprüsüyle bölgeye yeni bir yaşam merkezi kazandırıyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in özel önem vererek kente kazandırdığı ve vatandaşların çok beğendiği bir alana dönüşen Gülyalı Turnasuyu Kordon Park'ın 2. etap çalışmalarında sona gelindi. Kordon Park'ın karşısında hayata geçen ve kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen alan ile Ordu'ya yeni bir yaşam merkezi kazandırılırken iki etap arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak köprü çalışmaları da hızla devam ediyor.

Halkın yararlanabileceği yeni sosyal yaşam alanlarının sayısını arttırmak için çalışma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde her yaş grubunun güzel vakit geçireceği, denize sıfır konumda modern bir mesire alanı olan Turnasuyu Kordon Park'ın geçtiğimiz yıl ilçeye kazandırılmasını sağladı.

TURNASUYU'NUN İKİ YAKASI DA GÜZELLEŞİYOR

Ordu'yu herkesin gözdesi haline getiren ve sosyal yaşam alanlarıyla donatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hızla ilerleyen çalışmalarla Turnasuyu'nun karşı yakasını da halka açtı. Turnasuyu Kordon Park'ın karşı kıyısını yine aynı güzellikte yeni bir yaşam alanına çevirecek olan alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alanı kentin gözde mekanlarından bir tanesi yapmayı hedefliyor.

BAŞKAN GÜLER ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'de Turnasuyu'nda devam eden çalışmaları yakından takip ediyor. Alanda incelemelerde bulunan Başkan Güler, 2. Etap çalışmaları ve köprü inşaatı hakkında ilgililerden bilgiler aldı. Başkan Güler, parkta zaman geçiren vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti.

'KORDON PARK BÖLGENİN BULUŞMA NOKTASI OLDU'

Başkan Güler, yaptığı açıklamada Kordon Park'ın her geçen gün daha güzelleştiğini belirterek 'Kordon Park'ımızı ve iki yakayı birbirine bağlayacak yaya köprüsündeki çalışmalarımızı yerinde inceledik. Kordon Park'ın artık Ordu'muzun yanı sıra çevre illerden gelen misafirlerimizin de buluşma noktası olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor' dedi.

KORDON PARK 2. ETAPTA SONA DOĞRU

Büyükşehir Belediyesi tarafından zemin iyileştirmesi yapılan ve artık şekillenen alanda prizma taş yürüme yolu, asfalt bisiklet yolu, baskı beton uygulama, oyun grupları, çocuk parkları, kamelyalar, kafe ve wc yer alıyor. Alt yapı ve parka ulaşım sağlayacak yolların da yapımının hızla sürdüğü alanda peyzaj çalışmaları ve çocuk oyun grupları için hazırlıklar devam ediyor.

KORDON PARK'IN İKİ YAKASINI BAĞLAYACAK KÖPRÜ ÇALIŞMALARI HIZLA İLERLİYOR

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Gülyalı Turnasuyu Kordon Park'ın 1. ve 2. etaplarını yaya köprüsü ile birbirine bağlıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla iki etap arasında kesintisiz ulaşım sağlanacak. 80 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde inşa edilecek köprünün dolgu çalışmaları ise sürüyor.