Keşan Muhtarlar Derneği, Şarköy’de çıkan orman yangınında zarar gören hayvan üreticilerine yem desteğinde bulundu.ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Keşan Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Abdullah Kemik, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan’ın da izniyle köy muhtarlarından toplanan 250 Bin TL destekle Özevren Yem’den alınan yemleri Şarköy’e gönderdiklerini söyledi.

Dün saat 09.30’da Özevren Yem Fabrikası’nda gerçekleşen törenle Keşan Kaymakamlığı Muhtarlar Derneği Şarköy Yardım Tırı’nı Abdullak Kemik ve muhtarlar Şarköy’e yolcu etti.

Abdullah Kemik, yardım TIRI Şarköy’e yolcu etmeden önce yaptığı açıklamadaşunları söyledi:

“Bugün Şarköy yangınında zarar gören köylerdeki yaşayan vatandaşlarımıza Keşan ve köylerinden toplanan yardımları bir nebz olsun oradaki vatandaşlarımıza iletmek için Burada bulunuyoruz. Fakat İçimiz buruk ama onlara bir nebze de olsa yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Sayın Kaymakam'ın izniyle, oluruyla bu muhtarlarımız gerçekten köyünden elinden ne geliyorsa, gönlünden ne kopuyorsa onların yardımlarına biz sadece aracıyız. Ben burada muhtarlarımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Karınca kararınca oradaki vatandaşlarımıza maddi değil de bu maddiyatı yem olarak oradaki vatandaşlarımızın mallarına orada yem ihtiyaçları var olduğunu oradaki muhtarlar derneği başkanımızdan da öğrendik. Onları bir nebze olsun. Çok değil ama karınca kararınca Keşan'ın da bir farklılığını gösterelim istedik. Allah yardımcıları olsun zor. Bugün onlarda yarın bizde. Bunu unutmadan aklımızdan çıkarmadan bu şekilde eee her zaman beynimizin bir yerinde soru işareti olarak yangınların kalması lazım. Ben muhtarlarımıza özverilerinden dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Burada Sayın Kaymakamımız da gerçekten çok bu konuya eğildi. Ben şahsım olarak, muhtarlarım olarak, göylülerimiz olarak kaymakamımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ayrıca Öz Evren Yem Fabrikası Sahibi Aziz Yörük’te bizleere fiyatta makliyetin altında bize yemleri sağladı. Kendisine de teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.