Yandex Maps'e sürücüleri kontrolsüz yaya geçitlerine yaklaştıklarında sesli ve görsel olarak uyaran yeni bir özellik geldi.İSTANBUL (İGFA) - Milyonlarca öğrenci yeni eğitim-öğretim dönemine başlarken Yandex Maps, Türkiye'deki sürücüleri okul çevrelerinde daha dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla yeni bir özellik devreye aldı. Bu özellikle birlikte sürücüler, okullara yaklaştıklarında sistem tarafından önceden bilgilendirilerek hızlarını azaltmaları konusunda uyarılıyor.

Söz konusu özellik sayesinde uygulama, sürücüler okul çevresindeki kontrolsüz yaya geçitlerine yaklaştıklarında ekranda “Dikkat, çocuklar” uyarısını gösteriyor ve tüm cihazlarda aynı anda otomatik sesli uyarılar yapılıyor. Eğer araç hız sınırını aşarsa, uygulama sürücüyü 150 metre kala “Dikkat: Okul bölgesi!” mesajıyla uyarıyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 12 bin kontrolsüz yaya geçidinde aktif hale getirilen özellik, genç yayaların güvenliği için geniş kapsamlı bir koruma alanı sağlayacak.