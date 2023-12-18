AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Yalova'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara bölgesini etkileyen deprem İstanbul ve birçok ilde hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

Marmara bölgesi deprem ile sallandı. İstanbul’da da hissedilen depremin merkez üssü Yalova Çınarcık.

AFAD depremin büyüklüğünü 4.1, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 4.0 olarak açıkladı.

Son olarak 4 Aralık 2023 günü merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

CEVDET YILMAZ: İLGİLİ KURUMLARIMIZ SAHADA

Korkutan deprem sonrası sosyal medyadan açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Marmara Denizi Çınarcık açıklarında meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız sahada gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadeleirni kullandı.

YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada “Marmara Denizi #Yalova #Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” dedi.

BAKAN KOCA: OLUMSUZ ÇAĞRI GELMEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalova Çınarcık’ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve Yalova Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile görüşerek depremin hissedildiği, ancak olumsuz çağrı gelmediği bilgisi aldık. Ekiplerimiz sahada görev başındadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Deprem sonrası açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112’ye gelen bir ihbar mevcut değildir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

YALOVA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Merkez üssü Çınarcık olan deprem sonrası açıklama yapan Yalova Valisi Hülya Kaya, depremin il sınırları içerisinde hissedildiğini belirterek, 112 Acil Çağrı Merkezi ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerde şu an için olumsuz bir ihbar alınmadığını ifade etti.

Kaya, AFAD ve diğer kurumların sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

DEPREM GÜMÜŞHANE'YİDE SALLADI

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde de saat 01.15'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 15.03 kilometre olarak duyurdu.