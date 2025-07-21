Yalova Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları, çocukların yaz tatiline hareket ve neşe katmaya devam ediyor. Özellikle yüzme kurslarına gösterilen yoğun ilgiyle birlikte çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde hem yüzme öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor.YALOVA (İGFA) -6-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlenen yüzme kurslarında temel yüzme tekniklerinin yanı sıra, su ile barışma ve su güvenliği konularına da önem veren Yalova Belediyesi, eğlenceli aktivitelerle desteklenen derslerde çocukların serin sularda buluşmalarını sağlıyor.

Kurslara gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten Yalova Belediyesi yetkilileri, “Çocuklarımız güvenli bir ortamda uzman antrenörlerimiz eşliğinde yüzme öğreniyor. Yaz aylarında yüzme sporunu çocuklara sevdirmek ve onların fiziksel-sosyal gelişimlerine katkı sunmak bizim için önemli. Kurslarımız tüm hızıyla devam ediyor.” dedi.

Aileler ise belediyenin bu sosyal projesinden memnun olduklarını kaydetti.

Yüzme kursları dışında basketbol, masa tenisi, güreş gibi farklı branşların da yer aldığı Yaz Spor Okulları, Eylül ayına kadar devam edeceği öğrenildi.