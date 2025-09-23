Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Suriye-Ürdün Teknik Toplantısı’nda Hicaz Demiryolu’nun canlandırılması için tarihi bir adım atıldığını duyurdu. Suriye’deki 30 km’lik eksik üstyapı tamamlanacak, 13 yıl aradan sonra karayolu taşımacılığı yeniden başlayacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amman’da 11 Eylül 2025’te düzenlenen Türkiye-Suriye-Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları Teknik Toplantısı’nda üç ülke arasında ulaştırma alanında çok yönlü iş birliğini içeren bir Mutabakat Zaptı taslağı üzerinde uzlaşıya varıldığını açıkladı.

Bakanlar seviyesinde imzalanması planlanan zapt, Hicaz Demiryolu’nun yeniden işler hale getirilmesi için önemli adımlar atıyor.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya paylaşımında, “Tarihi Hicaz Demiryolu yeniden canlanıyor” diyerek, toplantının sonuçlarını özetledi.

Türkiye’nin desteğiyle Suriye’deki Hicaz Demiryolu’nun eksik 30 km’lik üstyapısı tamamlanacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Ürdün, Suriye’deki lokomotiflerin bakım-onarım ve işletilmesine yönelik teknik imkanları araştıracak. Akabe Limanı üzerinden Türkiye’nin Kızıldeniz bağlantısını güçlendirecek ortak teknik çalışmalar yürütülecek. 13 yıl aradan sonra Türkiye ile Ürdün arasında Suriye üzerinden karayolu taşımacılığı yeniden başlayacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, mutabakat zaptıyla karayolu, demiryolu ve ulaştırma koridorlarında üçlü teknik çalışma grupları kurulacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, “Bölgemizin tarihi mirasını yaşatırken, uluslararası ulaştırma koridorlarında güçlü bir iş birliği tesis ediyoruz. Ulaştırmada ortak gelecek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi