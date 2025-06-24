Yurt genelinin az bulutlu ve açık bir havayla karşılaşacağı tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere ilişkin hava raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, uzmanlar özellikle günün sıcak saatlerinde güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

Rüzgâr ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteorolojik açıdan herhangi bir uyarı bulunmazken, vatandaşların sıcak hava koşullarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.