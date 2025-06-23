TBMM Genel Kurulu ve komisyonları, bu hafta enerji, maden, ekonomi ve tarım alanlarında önemli düzenlemeleri ele alacak. Zeytinliklerde madencilik ve ÖTV düzenlemeleri görüşülecek.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu, 24 Haziran Salı günü enerji ve maden sektörlerine yönelik düzenlemeler içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni görüşecek. Teklife göre projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” alınmadan onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyecek, yatırım veya ihale başlatılamayacak. Ancak bu, başvuru süreçlerini engellemeyecek.

Maden Kanunu Değişikliğinde ruhsat bedelinde yüzde 30 indirim yapılacak. Rehabilitasyon bedeli, ruhsat bedelinden ayrı olarak ruhsat bedeli kadar ödenecek.

Elektrik üretimi için madencilik faaliyetleri, zeytinlik alanlarda başka seçenek yoksa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kamu yararı onayıyla yapılabilecek. Zeytin ağaçları taşınacak, rehabilitasyon için ruhsat bedeli kadar ek tahsilat uygulanacak. Yeni zeytin bahçeleri için Hazine taşınmazları 10 yıl süreyle rayiç bedel üzerinden kiraya verilebilecek.

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEŞVİKLERİ

31 Aralık 2030’a kadar yenilenebilir enerji tesisleri için acele kamulaştırma kararı alınabilecek, izin, kira ve irtifak işlemlerinde yüzde 85 indirim uygulanacak. İndirim süreleri 5 yıl uzatılacak.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NDA EKONOMİ DÜZENLEMELERİ

TBMM'nin resmi internet sitesi yer alan gündeme göre Plan ve Bütçe Komisyonu, “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni ele alacak.

Teklifin öne çıkan maddeleri arasında Ticari döviz alım-satımı, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası’nda üye olanlar ile Kimberley Süreci Sertifika Sistemi’ne katılanlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin zorunlu olacak.

ÖTV Değişiklikleri konusunda bazı fosil yakıtlı ve hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında düzenleme yapılacak.

Verimli yatırımlar için indirimli kurumlar vergisi, ilk hesap döneminden itibaren 10 dönem boyunca yüzde 60 oranında uygulanacak.

Dağıtıcılar, toptan LPG alabilecek ancak başka dağıtıcıya satamayacak.

Öte yandan Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, Türkiye Petrolleri AO, Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı AŞ, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin 2021-2022 bilanço ve hesaplarını inceleyecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda alt komisyonlar kurulacak.

Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu ise İklim Değişikliği Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile akademisyenleri dinleyerek tarımsal zararları değerlendirecek.