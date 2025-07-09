Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin ortağı olduğu AIESEC projesi kapsamında Bursa’ya gelen yabancı öğrenciler,kentin tarihi ve turistlik yerlerinin fotoğraflarını ve görüntülerini çekip sosyal medya hesaplarından paylaşarak Bursa ve Osmangazi’yi dünyaya tanıtacak.BURSA (İGFA) - Dünyanın en büyük gençlik organizasyonu olan AIESEC Programı kapsamında Romanya, Ukrayna ve Tunus’tan Bursa’ya gelen 20 öğrenci, 6 hafta boyunca Bursa ve Osmangazi’nin tarihi ve turistlik yerlerini gezerek sosyal medya hesapları için içerik üretecek.

Yabancı öğrenciler, oluşturdukları içerikleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, Osmangazi ve Bursa’nın dünya çapında tanınmasına katkı sağlayacak.

Osmangazi Belediyesi, AIESEC Bursa Şubesiyle birlikte düzenlenen proje kapsamında Bursa’ya gelen yabancı öğrenciler için Sümbüllü Bahçe Konağı’nda kahvaltı programı düzenlendi.

Kahvaltıda bir araya gelerek kaynaşan öğrenciler, daha sonra Bursa ve Osmangazi’nin tarihi yerlerini gezip, görüp, kayıt altına alarak sosyal medyada paylaşacakları 6 haftalık tanıtım turunaTophane Meydanı, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri’ni ziyaret ederek başladı.

“BURSA VE OSMANGAZİ’NİN DÜNYADA TANINIRLIĞINI ARTTIRMAK İSTİYORUZ”

Proje hakkında bilgiler veren AIESEC Bursa Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Zülal Alkanat, “Proje kapsamında yabancı öğrencilere Bursa’nın ünlü yerlerini gezdirip sosyal medya için içerik üretmelerini sağlayarak, Bursa ve Osmangazi’nin tanınırlığını artırmayı amaçlıyoruz. Tunus, Ukrayna ve Romanya’dan 20 öğrenci ile projeyi başlattık. Yabancı öğrenciler 6 hafta boyunca Bursa ve Osmangazi’nin tarihi ve turistlik yerlerini gezerek fotoğraf ve video çekecek. Bu fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşacaklar” dedi.

“BURSA VE OSMANGAZİ’DE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ”

İlk defa Bursa’ya geldiklerini söyleyen yabancı öğrenciler, “Bursa’nın kültürünü tanımayı ve tanıtmayı hedefliyoruz. 6 hafta boyunca Bursa ve Osmangazi’nin en güzel yerlerini gezerek fotoğraf ve videolar çekeceğiz oluşturduğumuz içerikleri sosyal medya hesaplarımızda paylaşarak Bursa’nın turizmini geliştirmeye yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bursa’nın doğasını ve şehrin renkliliğini çok beğendik. Bursa ve Osmangazi’de olmaktan çok mutluyuz” şeklinde konuştu.