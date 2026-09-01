Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlediği 'Çocuklarla Felsefe Atölyesi' tamamlandı. Dört hafta boyunca farklı kavramlar üzerine düşünen çocuklar, soru sorma, fikirlerini gerekçelendirme, karşıt görüşleri dinleme ve birlikte düşünme deneyimi yaşadı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen eğitim ve atölye çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Çocuklarla Felsefe Atölyesi sona erdi.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa, 7-9 yaş ve 10-13 yaş gruplarında çocuklar katıldı. Yeşilay Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen atölyelerde çocuklar, adalet, eşitlik, zaman, arkadaşlık, iş birliği, özgürlük, kimlik ve akıl yürütme gibi kavramlar üzerine düşünme fırsatı buldu.

Sokratik düşünme yöntemi, oyunlar ve çeşitli uyaranlarla desteklenen eğitimlerde çocuklar soru sormayı, düşüncelerini gerekçelendirmeyi ve farklı görüşleri dinlemeyi deneyimledi.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen oturumlarda çocukların eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin yanı sıra kendilerini ifade etme ve farklı bakış açıları geliştirme becerileri de desteklendi.