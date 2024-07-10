Eskişehir Vosvos (ESKİVOS) Kulübü, üyeleri Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 12 – 15 Temmuz tarihlerinde Yaz Kampı etkinliklerinde buluşuyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesinin ev sahipliğinde Eskişehir Vosvos (ESKİVOS) Kulübü üyeleri ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Vosvos severler Küçükelmalı Tabiat Parkında geleneksel yaz kampında bir araya gelecek. 4 gün sürecek yaz kampında Vosvos severler birbirinden farklı etkinlikler ile keyifli vakit geçirecekler.

Pazaryeri ilçesinde son beş yılda yapılan birçok etkinlikle ilçenin tanıtımı gerçekleştiren Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, hafta sonu Küçükelmalı Tabiat Parkında gerçekleşecek Eskivos Summer Camp’a herkesi davet ederek, yöresel ürünlerinde sergileneceği etkinlikte stant kurmak isteyen esnaflara da çağrıda bulundu.

Başkan Tekin, “12/15 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanından gelecek Vosvosçulara Küçükelmalı tabiat parkımızda ev sahipliği yapacağız. İşinizi gücünüzü bırakın şahane bir hafta sonu için kendisine zaman ayırın” dedi.